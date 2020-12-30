Son Dakika | Bakan Koca: "İnaktif aşının 28 gün arayla iki doz olarak yapılması uygun bulunmuştur" - Son Dakika

Son Dakika | Bakan Koca: "İnaktif aşının 28 gün arayla iki doz olarak yapılması uygun bulunmuştur"

30.12.2020 22:02
Son Dakika | Bakan Koca:

Son dakika haber... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının hızının yavaşlamış olması da göz önüne alınarak inaktif aşının 28 gün arayla iki doz olarak yapılması uygun bulunmuştur" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının hızının yavaşlamış olması da göz önüne alınarak inaktif aşının 28 gün arayla iki doz olarak yapılması uygun bulunmuştur" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yazılı bir açıklama yaptı. Bakan Koca, bir yılı kesintisiz olarak tüm dünyayı sarsan salgınla mücadele ederek geçirildiğini ve sıkı tedbirlere uyguma günlük yaşantıdan, ihtiyaçlardan sosyal ilişkilerden taviz vererek hayat sürdürme çabası içinde olduğumuzu hatırlattı. Koca, "Hastalıkla mücadele ile geçen bu dönemi geride bırakıp yeni yılla birlikte koruyucu önlemleri uygulamaya geçmenin hazırlığı içindeyiz. Sağlık Çalışanları Yılı olan 2021 yılına sağlık çalışanlarımızı aşılayarak başlayıp koruyucu tedbirlere geçmenin ilk adımını atacağız" dedi.

"SEVKİYAT SIRASINDA SOĞUK ZİNCİRİN BOZULMAMASI ADINA GEREKLİ TÜM TEDBİRLER ALINDI"

Tedarikine başlanan inaktif aşının ilk kısmı bugün Türkiye'ye getirilerek Bakanlığa teslim edildiğini aktaran Bakan Koca, "Sevkiyat sırasında soğuk zincirin bozulmaması adına gerekli tüm tedbirler alınmış ve hiçbir sorun yaşanmamıştır. Bu sürecin başarıyla gerçekleştirilmesinde titiz çalışmaları ve zaman tanımaz destekleri için İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Devlet Malzeme Ofisi, Türk Hava Yolları çalışanlarına ve Bakanlığımız personeline teşekkür ederim. Pekin gümrüğüne soğuk zincirle getirilen aşılar, gerekli işlemler tamamlanıncaya kadar lityum bataryalı soğutucuları olan konteynırlarda saklanmıştır. Bu sayede aşılar, gümrükte muhafaza edildiği süre boyunca hiçbir ısı değişikliğine maruz kalmamıştır. Ülkemize yıllardır temin edilen aşıların çoğu öncelikli kargo statüsünde olan bu tür konteynırlarla transfer edilmektedir" açıklamasında bulundu.

"RASTGELE ÖRNEK OLARAK ALINAN NUMUNELERİN TİTCK LABORATUVARLARINDA ANALİZ SÜRECİ BAŞLAMIŞTIR"

Aşılardan rastgele örnek olarak alınan numunelerin, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarlarında sevk edilerek analiz süreci başlandığını vurgulayan Koca, "Aşılarımız bu sabah erken saatlerde Esenboğa Havalimanına iniş yapmıştır. Aşılarımız buradan sıcaklık kontrol sistemi, jeneratör ve yedek sistemler bulunan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposuna nakledilmiştir. Ürünler Bakanlığımızın deposuna geldiğinde bu sıcaklık kayıt edici cihazlar kontrol edilmiş ve sonrasında ürün kabulü yapılmıştır. Aşılardan rastgele örnek olarak alınan numuneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarlarına sevk edilerek analiz süreci başlamıştır. Olumlu bulunması durumunda TİTCK tarafından Acil Kullanım Onayı verilecektir. Bu süreçte aşılar, Bakanlığımıza ait iklimlendirme özelliğine sahip özel tasarlanmış araçlarla il depolarına dağıtılacaktır" ifadelerine yer verdi.

Aşılama programı başladığında atılacak adımlar ve aşılamada öncelik sıralaması Bilim Kurulunca belirlendiğini hatırlatan Koca, "Bu stratejinin ilk basamağında yer alan sağlık çalışanları ve huzur evlerinde bulunan kişilerin aşılanmasına ilk olarak başlanacaktır. Bütün Aile Sağlığı merkezleri ile kamu, özel ve üniversite hastanelerimizde aşı yapılması için planlama yapılmış durumdadır" dedi.

Bakan Koca, Bilim Kurulunca Covid-19 aşılaması ile ilgili uygulamaya yönelik konuları tartıştığını ve hastalık riskini en aza indirecek şekilde bir planlama yapıldığını bildirdi. Sağlık Bakanı Koca, kurallar ile uygulama kılavuzları önümüzdeki günlerde hem sağlık kuruluşlarımıza iletileceğini, ayrıca bilgilendirme amaçlı bir web sayfası ve süreç yönetimi açısından bir mobil uygulama da devreye alınacağını aktardı.

"AŞININ 28 GÜN ARA İLE İKİ DOZ OLARAK YAPILMASI UYGUN BULUNMUŞTUR"

Aşılama takviminin toplumdaki bağışıklık oranını en üst düzeye, en kısa zamanda ulaşmasını sağlayacak şekilde uygulanması hedeflendiğini ifade eden Bakan Koca şu ifadelere yer verdi:

"Bu nedenle oluşturulan risk sıralamasına göre, vatandaşlarımızın aşılanmasının ülke çapında bir program ile mümkün olan en kısa zamanda tamamlanması hedeflenmektedir. Aşı ile oluşturulan bağışıklık yanıtı ikinci doz uygulaması ile daha da artmaktadır. Salgının hızının yavaşlamış olması da göz önüne alınarak inaktif aşının 28 gün ara ile iki doz olarak yapılması uygun bulunmuştur. İkinci doz aşı yapıldıktan sonraki iki haftayı da kapsayacak şekilde sıkı korunma tedbirlerinin sürdürülmesi önem arz etmektedir."

Aşının risk yönetim stratejisine uygun olarak hakkaniyetle dağıtılacağını vurgulayan Koca, "Vatandaşlarımız öncelik gruplarına göre kendilerine ayrılan aşıların yapılması kendilerine ulaşan bildirimden sonra Merkezi Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aile hekimlerinden veya uygun bir kamu yada özel hastaneden randevu alarak aşılarını yaptırabileceklerdir. Aşının güvenli nakil süreci, uygulanması ve kayıt altına alınması dijital sitem üzerinden anlık takip edilecektir. Aşı risk yönetim stratejisine uygun olarak hakkaniyetle dağıtılacaktır" dedi.

"AŞILAMA ÖNCELİĞİNDE BİLİM KURULUMUZUN BELİRLEDİĞİ STRATEJİK PLAN DIŞINDA HİÇBİR ÖNCELİK TANINMAYACAKTIR"

Vatandaşların konumlarına göre risk sıralamasını web sitemizden takip edebileceğini aşı dağıtım ve uygulama sonuçları anlık ve canlı olarak paylaşılacağını aktaran Koca, "Aşılama önceliğinde Bilim Kurulumuzun belirlediği stratejik plan dışında hiçbir öncelik tanınmayacaktır. Aşılama programının başarıyla uygulanması için her bir vatandaşımız da bu stratejiye uygun olarak sırasını beklemelidir. Aşılama programımızın başlaması ile birlikte ülkemizin aşılama konusunda ne kadar tecrübeli ve yetkin olduğuna herkes şahit olacaktır. Halk Sağlığının korunmasında tüm mevcudiyetimizi ortaya koyarak mücadele edeceğimizden emin olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Bakan Koca: 'İnaktif aşının 28 gün arayla iki doz olarak yapılması uygun bulunmuştur' - Son Dakika


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