Son dakika... Bakan Koca, İzmir İl Sağlık Toplantısı kararlarını açıkladı - Son Dakika

Son dakika... Bakan Koca, İzmir İl Sağlık Toplantısı kararlarını açıkladı
05.11.2020 21:02
Son dakika haberi: SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İzmir İl Sağlık Toplantısı'nda koronavirüs salgınına karşı önlem kararları alındığını açıkladı.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İzmir İl Sağlık Toplantısı'nda koronavirüs salgınına karşı önlem kararları alındığını açıkladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir İl Sağlık Toplantısı kararları: Çadır kentlerde Covid- 19'a karşı yoğun önlem. Maske ve dezenfektan dağıtımı. Depremzedelerin, ekiplerimizce, belirti yönünden yakından takibi. Semptomsuz olsalar bile, temaslılara test yapılması. Taramalarla, salgının yayılmasının önlenmesi" ifadelerini kullandı.
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