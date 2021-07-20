Son dakika... Bakan Koca: "Kalıcı çözüm, aşıyla kazanılacak bağışıklıktır"

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşları 2 doz aşı olmaya davet ederek,' 'Kalıcı çözüm, aşıyla kazanılacak bağışıklıktır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşları 2 doz aşı olmaya davet ederek,' 'Kalıcı çözüm, aşıyla kazanılacak bağışıklıktır" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İki doz aşı vaka sayılarının önünü keser. İki doz aşı vaka sayılarında artık geri dönüşü olmayacak düşüşü sağlar. Bayramın tadını bozmadan çok dikkatli olalım. Kalıcı çözüm, aşıyla kazanılacak bağışıklıktır. Bugünkü yeni vaka sayısı 8 bin 780 Türkiye'nin her yerinde aklımızda olsun" ifadelerine yer verdi. (Mehmet Kalay/İHA)

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