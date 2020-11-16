Son dakika! Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamada bulundu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika! Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamada bulundu Açıklaması

16.11.2020 23:37
Son dakika! Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamada bulundu Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındığını bildirdi.

Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde video konferans yöntemiyle gerçekleşen toplantı sonrasında yazılı açıklama yaptı.

Dünyanın 11 aydır yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğine dikkati çeken Koca, salgının küresel ölçekte yayılmaya ve can almaya devam ettiğini vurguladı. Bugün itibarıyla dünya genelinde 55 milyon vaka tespit edildiğine, 1 milyon 400 bine yakın can kaybı yaşandığına işaret eden Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreçte hiçbir ülkenin bu virüsten bağışık kalması mümkün olmadı. Ülkemizde mart-mayıs ayları arasında yaşanan ilk dalganın ardından vaka sayılarını kontrol altına almayı başardık. Ancak son aylarda, tüm dünyadakine benzer bir seyirle, vaka ve ölüm sayılarında önemli artışlara şahit oluyoruz. Bugün birçok ülke kapanma tedbirleri dahil toplumsal hareket kısıtlamalarına yeniden başvurmaya başladı."

"Detaylı değerlendirme yaptık"

Bakan Koca, Türkiye genelinde son dönemde koronavirüsün genel bir artış eğilimi gösterdiğinin altını çizerek "İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Birçok ilimizdeki artış, sağlık kuruluşlarımız üzerindeki baskının da artmasına sebep oluyor. Bilim Kurulunda artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk. Hastane kapasitelerimize, sağlık çalışanlarımızın koşullarına, uyguladığımız tedavi protokollerine, dünyadaki yeni tedavi seçeneklerine, aşı ve ilaç çalışmalarına yönelik detaylı değerlendirmelerimizi yaptık." bilgisini verdi.

Kış aylarının gelişi nedeniyle insanların daha yoğun kapalı alanlarda bulunduğunu belirten Koca, şunları kaydetti:

"Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı."

Bakan Koca, salgınla mücadelede yalnızca kamu kurumlarının çabasının yeterli olmayacağını vurgulayarak "Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyamızın, kanaat önderlerinin ve birer birer her vatandaşımızın sağduyusuna ve katkısına ihtiyacımız var. Unutmayalım, koronavirüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Bilkent, Bakan, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika! Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamada bulundu Açıklaması - Son Dakika


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