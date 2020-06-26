Son dakika! Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede kat edeceğimiz mesafe 1,5 metre
Son dakika güncel haberi... SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüsle mücadelede kat edeceğimiz bütün mesafe 1,5 metredir" dedi.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüsle mücadelede kat edeceğimiz bütün mesafe 1,5 metredir" dedi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadelede kat edeceğimiz bütün mesafe 1,5 metredir. (Maske takmak şartıyla.)" ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 16:26 Kaynak: DHA
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