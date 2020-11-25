Bakan Koca: "(Kovid-19) Kaybettiğimiz hastaların önemli kısmı erken dönemde tedavisine başlanmayan ve ilacını almayan kişiler."

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Bakan Koca: '(Kovid-19) Kaybettiğimiz hastaların önemli kısmı erken dönemde tedavisine başlanmayan ve ilacını almayan kişiler.' - Son Dakika

Maradona, bir başka futbol efsanesi George Best ile aynı gün vefat etti