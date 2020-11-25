Son Dakika | Bakan Koca: "(Kovid-19) Kaybettiğimiz hastaların önemli kısmı erken dönemde tedavisine başlanmayan ve ilacını almayan kişiler."
25.11.2020 20:37
Son dakika gündem haberine göre Bakan Koca: "(Kovid-19) Kaybettiğimiz hastaların önemli kısmı erken dönemde tedavisine başlanmayan ve ilacını almayan kişiler.
Bakan Koca: "(Kovid-19) Kaybettiğimiz hastaların önemli kısmı erken dönemde tedavisine başlanmayan ve ilacını almayan kişiler."
Bakan, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
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