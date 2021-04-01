Son dakika! Bakan Koca, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nu andı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika! Bakan Koca, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nu andı Açıklaması
01.04.2021 20:09
Son dakika haberler... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitiren dahiliye uzmanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nu, vefatının birinci yılında rahmetle andı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitiren dahiliye uzmanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nu, vefatının birinci yılında rahmetle andı.
Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:
"Prof. Cemil Taşçıoğlu hocamızı geçen yıl bugün, salgının oldukça zor döneminde kaybettik. Umutla karanlık iç içeyken. Büyük özverisiyle hepimize örnekti. Kendisini ve onun şahsında sağlık çalışanı bütün kayıplarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Acımız büyük, yolumuzsa kısaldı."
Son Dakika Juventus'lu futbolcuların partisine polis baskını! Koronavirüs kurallarını ihlalden para cezası aldılar Son Dakika: Türkiye'de 1 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 40 bin 806 yeni vaka tespit edildi DSÖ'nün brifingine katılan Bakan Koca: Yaz aylarında ilk yerli aşımızın biteceğine inanıyorum Özgür Demirtaş'ı keşfeden Duygu Özaslan, alay konusu oldu Yol kenarında ölü bulunan Buket'in gözaltındaki erkek arkadaşını ifadesi ortaya çıktı Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma Yol kenarında ölü bulunan Buket'in 'Vasiyetim olsun' mesajı ortaya çıktı "Ölürsem karım başkasıyla birlikte olacak" düşüncesiyle eşini elleriyle boğdu