Sağlık Bakanı Koca: "Malatya'da olay yerinde 28 ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " Malatya'da olay yerinde 28 ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya merkezde bir binanın çökmesi sebebiyle 13 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor. Olay yerinde 28 ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir. Geçmiş olsun Malatya. Yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)