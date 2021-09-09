Son Dakika! Bakan Koca: Mu varyantı vakalarının ikisi de İstanbul'da - Son Dakika

Twitter'da yaptığı paylaşımla rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gerçekleştirdiği basın toplantısında gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Koronavirüs yeni Mu varyantı hakkındaki soruya da cevap veren Koca, iki vakanın da İstanbul'da olduğunu ve ikisinin de ciddi bir olmadığını söyledi.

"VARYANTLAR NOKTASINDA DAHA TEDİRGİN OLUNMAMALI"

Bakan Koca konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşımız özellikle varyantlar noktasında daha tedirgin olmamalı. Çünkü varyantlarla ilgili de koruyucu tedbirlerin farklılığı yok. Varyantlara karşı da aşı olmamız, maskemizi ihlal etmememiz, mesafe noktasında hassasiyeti korumamız gerekiyor. Bilimsel açıdan, bakanlık boyutuyla varyantların varlığı ve nasıl tedbir alınması gerektiği daha önemli.

"MU VARYANTI VAKALARININ İKİSİ DE İSTANBUL'DA"

Şu an toplumda yüzde 90'ın üzerinde Delta varyantı var. Mu varyantı için ise 2 vaka olduğunu söylemiştim. Bu 2 vaka da İstanbul'da. 2 vaka da ayaktan takip edilen, ciddi bir sorunu olmayan vakalar. Mu varyantının daha ağır seyrettiği şeklinde genel bir kanaat olduğunu biliyoruz ama bizim 2 vakamızda böyle bir durum söz konusu değil şu an."