Koronavirüse karşı ilk aşıyı geliştiren BioNTech şirketinin kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Bilim Kurulu toplantısına davet edildi. 20 Mayıs'taki toplantıya çevrim içi konuk olacak Şahin, hem BioNTech aşısının tedariki hem de aşı kampanyası ile ilgili açıklama yapacak. Türkiye, haziran ayında 30 milyon doz daha BioNTech aşısı teslim alacak. Temmuz, ağustos, eylül ayları için de ciddi miktarda anlaşma yapıldı. 90 milyon dozu aşan aşı gelmesi planlanıyor.
Bakan Koca, bu hafta içinde Çin'den de 10 milyon dozun üzerinde Sinovac aşısının geleceğini söyledi. Aşı takvimindeki hedefin haziran ayı sonunda 18-20 yaş üstü herkesin aşıya erişimini sağlamak olduğunu söyleyen Koca, haziran ve temmuz aylarında yapılacak aşılarla birlikte, Türkiye'de toplumsal bağışıklığın yaz aylarında yakalanabileceğini de belirtti.
Fahrettin Koca, yerli aşıda faz 3 çalışmasının haziran ayı başında başlayabileceğini söyledi. Aşının ağustos ya da eylülde hazır olabileceğine dikkat çekti.
Son Dakika › Sağlık › Son Dakika! Bakan Koca müjdeyi verdi: Haziranda 30, eylüle kadar 90 milyon doz Biontech aşısı gelecek - Son Dakika