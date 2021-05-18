Son Dakika! Bakan Koca müjdeyi verdi: Haziranda 30, eylüle kadar 90 milyon doz Biontech aşısı gelecek - Son Dakika

Son Dakika! Bakan Koca müjdeyi verdi: Haziranda 30, eylüle kadar 90 milyon doz Biontech aşısı gelecek

18.05.2021 12:23

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeyi verdi. Koca, haziran ayında 30 milyon doz, sonbahara kadar ise 90 milyon doz Biontech aşısının geleceğini söyledi.

Koronavirüse karşı ilk aşıyı geliştiren BioNTech şirketinin kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Bilim Kurulu toplantısına davet edildi. 20 Mayıs'taki toplantıya çevrim içi konuk olacak Şahin, hem BioNTech aşısının tedariki hem de aşı kampanyası ile ilgili açıklama yapacak. Türkiye, haziran ayında 30 milyon doz daha BioNTech aşısı teslim alacak. Temmuz, ağustos, eylül ayları için de ciddi miktarda anlaşma yapıldı. 90 milyon dozu aşan aşı gelmesi planlanıyor.

BU HAFTA ÇİN'DEN 10 MİLYON DOZUN ÜZERİNDE AŞI GELECEK

Bakan Koca, bu hafta içinde Çin'den de 10 milyon dozun üzerinde Sinovac aşısının geleceğini söyledi. Aşı takvimindeki hedefin haziran ayı sonunda 18-20 yaş üstü herkesin aşıya erişimini sağlamak olduğunu söyleyen Koca, haziran ve temmuz aylarında yapılacak aşılarla birlikte, Türkiye'de toplumsal bağışıklığın yaz aylarında yakalanabileceğini de belirtti.

"YERLİ AŞI AĞUSTOS YA DA EYLÜLDE HAZIR OLABİLİR"

Fahrettin Koca, yerli aşıda faz 3 çalışmasının haziran ayı başında başlayabileceğini söyledi. Aşının ağustos ya da eylülde hazır olabileceğine dikkat çekti.

Son Dakika! Bakan Koca müjdeyi verdi: Haziranda 30, eylüle kadar 90 milyon doz Biontech aşısı gelecek

Fahrettin Koca, Uğur Şahin, Haziran, Mayıs, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Son Dakika! Bakan Koca müjdeyi verdi: Haziranda 30, eylüle kadar 90 milyon doz Biontech aşısı gelecek - Son Dakika


YORUMLAR (9)
  • Zeuz: Hani 1100 TL yardım üç kere alana tekrar verildi ama benim gibi fakirlere verilmedi cokkmu zenginim acaba şüphe duymaya başladım kendimden yardimmmmm Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • EFE: ya tüm türkiyeyi aşılasalar ekonomi düzelse bu adaletin farklı kişilere farklı uygulanmasıdır temel sorun adalet her kişiye aynı uygulanmalı biz SEÇİM istiyoruz SEÇİM Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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