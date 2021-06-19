Son dakika: Bakan Koca'nın "rekor aşılama" yaptığını duyurduğu sağlık çalışanı, paylaşımla motive oldu - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından bir günde 323 dozla en fazla aşı yaptığını duyurduğu Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli ebe Meryem Mavi, "Bu tür paylaşımlar motivasyonumuzu artırıyor." dedi.

Meryem Mavi, görevli olduğu hastanede gazetecilere, 15 yıldır ebelik yaptığını söyledi.

Aşı biriminde ocak ayından bu yana görev aldığını ifade eden Mavi, bu süreçte çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini kaydetti.

Mavi, Bakan Koca'nın kendisinin fotoğrafıyla yaptığı sosyal medya paylaşımıyla ilgili de şunları dile getirdi:

"Daha önce eşimle Kovid-19 geçirdik. İkimiz de Kovid-19 servisinde çalışıyoruz. Çok ağır geçirdik. Dün 323 aşı yaptım. Bakanımız da sağ olsun paylaşım yapmış. Bu tür paylaşımlar motivasyonumuzu artırıyor. Ben ve arkadaşlarım yoğun şekilde çalıştık. Aylardır yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında hemşire arkadaşlarımız zaten bu rakamlarda aşılar yapıyor. Bizimki görüldü, paylaşıma değer bulundu. Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Motive etti. Paylaşımdan sonra herkes aradı zaten, öyle haberim oldu. Mutlu oldum heyecanlandım. Paylaşımı gördüğümde gurur duydum, çok mutlu oldum."

"Güzel bir gündü"

Mavi, aşı biriminin koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü ve en fazla aşıyı yaptığı günü anlatarak, "O gün yoğundu. Yoğunluğu görünce tedirgin olduk ama tüm arkadaşlarımızla büyük bir özveriyle çalıştık. Birbirimizi bile görmeden çalışıyoruz. Yan odadaki arkadaşımı görmüyorum neredeyse. Çok yoğun çalıştık. Güzel bir gündü yine de. Pandeminin bitmesine ufak bir katkımız oluyorsa mutlu oluruz." diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının yoğun çalışmaya hazır olduğunu vurgulayan Mavi, "Herkesin aşıya ilgi göstermesini bekliyoruz. Yaklaşık 2 senedir çalışıyoruz. Bu şekilde çalışmaya razıyız, yeter ki Kovid-19 bitsin. Halkımız da ilgi gösteriyor. Emeklerimizin görülmesi bizi mutlu etti." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sosyal medya hesabından "Mersin'de bugün en çok aşıyı Meryem Mavi yaptı. 323 aşı yapan arkadaşımız Mersin Şehir Hastanesinde görevli. Meryem Hanım ve doktor olan eşi, salgının zor günlerinde Kovid-19'a yakalanmışlardı." paylaşımında bulunmuştu.