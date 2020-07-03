Son dakika... Bakan Koca'nın vakaların arttığını söylediği Bursa'da maske kuralına uyulmuyor
Son dakika güncel haberi... SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs günlük raporunu açıklarken Bursa'daki vaka sayılarındaki artışa dikkati çekti.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs günlük raporunu açıklarken Bursa'daki vaka sayılarındaki artışa dikkati çekti. Koca'nın uyardığı kentte maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralına birçok kişinin uymadığı görüldü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son iki hafta içinde vaka sayılarında Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'da dikkat çeken bir artış olduğunu söyledi. Bursa'da birçok kişinin mağazaların ve insan yoğunluğunun fazla olduğu Şehreküstü ve Fomara Meydanı'yla birlikte Heykel ve Atatürk Caddesi'nde sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uymadığı görüldü. Maskesiz dolaşmanın yasak olduğu kentte bazı vatandaşların maskelerini çenelerine ve kollarına taktığı gözlendi. Kentin birçok noktasında Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymalarına yönelik anonslar yaparak uyardı. Öte yandan maske takma zorunluluğuna uymayan vatandaşlara polis ekipleri tarafından 900 TL ceza işlemi uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 13:43 Kaynak: DHA
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