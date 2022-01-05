Son dakika: Bakan Koca: "Okullarımızda yüz yüze eğitim devam edecektir. - Son Dakika

Bakan Koca: "Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7. günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar 5.gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer."

"Okullarımızda yüz yüze eğitim devam edecektir. Ülkemizdeki tüm müesseseler kapanmadan okullarımız kapanmayacaktır."