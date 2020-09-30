Son dakika... Bakan Koca: "Ortalama filyasyon iz sürme süremiz, 13 saate kadar düştü.
Son dakika gelişmesine göre Bakan Koca: "Ortalama filyasyon iz sürme süremiz, 13 saate kadar düştü.
Bakan Koca: "Ortalama filyasyon iz sürme süremiz, 13 saate kadar düştü. Ortalama temaslıyı tespit etmemizin süresi 8 saate kadar indi."
Bakan, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 20:11 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Bakan Koca: 'Ortalama filyasyon iz sürme süremiz, 13 saate kadar düştü. - Son Dakika
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