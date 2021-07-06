Son Dakika! Bakan Koca paylaştı! İşte son bir haftada vaka sayısı en çok artan ve azalan illerimiz - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs vaka sayısına ilişkin son verileri paylaştı.

"SALGININ SONU AŞI İLE GELİYOR"

Güncel vaka dağılımı haritasını paylaşan Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun." ifadelerini kullandı.

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLERİMİZ

Koca ayrıca son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimizi de paylaştı. Buna göre vaka sayısının en çok azaldığı illerimiz; Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli ve Bartın oldu. Bakan'ın tweet'inde, "Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun." ifadeleri yer aldı.

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLERİMİZ

Paylaşılan haritaya göre vaka sayısının son bir haftada en çok arttığı iller ise Ağrı, Siirt, Bitlis, Kütahya ve Erzurum oldu.