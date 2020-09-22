Son Dakika: Bakan Koca: Sağlık çalışanına yönelik şiddet insana saygı ilkesine aykırıdır - Son Dakika

Son Dakika: Bakan Koca: Sağlık çalışanına yönelik şiddet insana saygı ilkesine aykırıdır

Son dakika gündem haberi... SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da yakınlarını ameliyat sırasında hayatını kaybetmesine öfkelenen bir grubun sağlık çalışanlarına saldırısına ilişkin, "Hastane güvenliğimiz ve emniyet güçleri, olaya kısa sürede müdahale etmiş, adli süreç başlatılmıştır.

Son Dakika: Bakan Koca: Sağlık çalışanına yönelik şiddet insana saygı ilkesine aykırıdır, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da yakınlarını ameliyat sırasında hayatını kaybetmesine öfkelenen bir grubun sağlık çalışanlarına saldırısına ilişkin, "Hastane güvenliğimiz ve emniyet güçleri, olaya kısa sürede müdahale etmiş, adli süreç başlatılmıştır. Olayda hiçbir sağlık çalışanımız zarar görmemiştir. Sağlık çalışanına yönelik şiddet, en başta, uygarlığın temel ilkesi olan insana saygı ilkesine aykırıdır" dedi.

Bakan Koca, dün akşam Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yakınlarını kaybeden bir grubun sağlık çalışanlarına saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde çekilen görüntülerin son derece üzücü ve düşündürücü olduğunu vurgulayarak, olayın oluş şeklini şöyle anlattı:

"Ateşli silah yaralanması ile hastanemizin Acil Servisine aynı anda başvuran iki hastadan ağır yaralı A.Ö. canlandırma ünitesine alınmış ve fakat 1 saatten fazla süren müdahaleye rağmen maalesef kaybedilmiştir. Acil Servis Sorumlu Hekimi, hastanın babasına üzücü bilgiyi vermiş; bunun üzerine, hasta yakınları, vefat etmiş olan hastalarını görmek için içeri girmek istemiştir. Kalabalık grubun canlandırma odasına, şartları zorlayarak girmek istemesi üzerine; görevli sağlık çalışanları, örneği çok görülen şiddet olaylarından bir yenisinin yaşanacağı endişesi ile kapıyı kapalı tutmaya ve hasta yakınlarını engellemeye çalışmıştır."'HİÇBİR SAĞLIK ÇALIŞANIMIZ ZARAR GÖRMEMİŞTİR'Bakan Koca, hastane güvenliğinin ve emniyet güçlerinin, olaya kısa sürede müdahale ettiğini, adli sürecin başlatıldığını belirterek, şunları kaydetti: Olayda hiçbir sağlık çalışanımız zarar görmemiştir. Ama olayın kendisi, hepimiz açısından güçlü uyarı değeri taşımaktadır. Nedenler çok açıktır. Şiddet olayları, nadir rastlanan olay değil, artık, her an muhtemel olaylar haline gelmeye başlamıştır. Sağlık çalışanına yönelik şiddet, en başta, uygarlığın temel ilkesi olan insana saygı ilkesine aykırıdır. İnsana saygı, insanca davranışlar içinde en insanca olanıdır. Şiddet olaylarının, sağlık hizmetlerinin kalitesini kaçınılmaz biçimde düşüreceğini ise kabul etmek zorundayız. Bu yaralayıcı, tedirginlik uyandıran şiddet gerçeğini, toplum-devlet birlikteliğinde rehabilite etmek görevimizdir."'SEVGİ VE SAYGIYI GÖSTERELİM'

Bakanlık olarak, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için, gerekli her zeminde çabalarının kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Bakan Koca, "Çalışma arkadaşlarımıza destek vermeyi hep öncelik kabul edeceğiz. Tıpkı tıbbın hastaya karşı davranışımız için geliştirdiği meslek ahlakı gibi, sağlık çalışanına karşı davranış için de bir kültür oluşturulmasına ise toplumun duyarlı kesimleri, birlikte ön ayak olmak zorundayız. Hem yasayı hem ahlakı güçlü tutmalıyız. Toplumumuzdan isteğim şudur: Dünyanın en fedakar sağlık çalışanları olduklarını bu salgın döneminde bir kez daha ispatlayan evlatlarınıza, dünyanın örnek alacağı sevgi ve saygıyı gösterelim. Sağlık çalışanlarımıza saygıyı bir insanlık kalitesi olarak görelim. İyi gün dostu her zaman bulunur. Kötü gün dostlarımız sağlık çalışanlarımızdır" ifadesini kullandı.


Hastane, Ankara, Şiddet, Bakan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 09:31 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Bakan Koca: Sağlık çalışanına yönelik şiddet insana saygı ilkesine aykırıdır - Son Dakika

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