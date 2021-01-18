Son dakika: Bakan Koca: "Sağlık çalışanlarımızdan 830 bin kişi aşının ilk dozunu oldu" - Son Dakika

Son dakika: Bakan Koca: "Sağlık çalışanlarımızdan 830 bin kişi aşının ilk dozunu oldu"
18.01.2021 22:47
Son dakika habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarımızdan 830 bin kişi aşının ilk dozunu oldu" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarımızdan 830 bin kişi aşının ilk dozunu oldu" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle görüştü. Bakan Koca, görüşmede aşı programının değerlendirildiğini açıkladı. Koca, "Sağlık çalışanlarımızdan 830 bin kişi aşının ilk dozunu oldu. Dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdik. Program takvimine göre sağlık çalışanları çarşamba gününe kadar aşılanmaya devam edilecek" ifadelerini kullandı.
(Mehmet Kalay/İHA)
Son Dakika Protesto sonrası yayıncı kuruluş atağa geçti! Fenerbahçe'den yanıt gecikmedi Sibel Can ve Hakan Altun, şov projesiyle seyircilerin karşısına çıkıyor İçişleri Bakanı Soylu: Polis Arama Kurtarma Birimi'ni cuma günü başlatıyoruz Fenerbahçe, Ankaragücü maçı esnasında yayıncı kuruluşu protesto etti Ani bir kararla ayrılan Hadise ve Kaan Yıldırım sürpriz bir şekilde barıştı Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması: Dünya feci bir ahlaki başarısızlığın eşiğinde Feci kazada bir aile paramparça oldu: Anne ve oğlu öldü, baba ağır yaralı