Son dakika: Bakan Koca: "Sağlık çalışanlarımızdan 830 bin kişi aşının ilk dozunu oldu" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarımızdan 830 bin kişi aşının ilk dozunu oldu" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle görüştü. Bakan Koca, görüşmede aşı programının değerlendirildiğini açıkladı. Koca, "Sağlık çalışanlarımızdan 830 bin kişi aşının ilk dozunu oldu. Dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdik. Program takvimine göre sağlık çalışanları çarşamba gününe kadar aşılanmaya devam edilecek" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay/İHA)