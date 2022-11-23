Bakan Koca Düzce'de yaşanan 5.9 şiddetindeki depreme ilişkin son durumu paylaştı: 22 yaralımız var, 1'inin durumu ağır - Son Dakika
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Bakan Koca Düzce'de yaşanan 5.9 şiddetindeki depreme ilişkin son durumu paylaştı: 22 yaralımız var, 1'inin durumu ağır

23.11.2022 05:55
Bakan Koca Düzce'de yaşanan 5.9 şiddetindeki depreme ilişkin son durumu paylaştı: 22 yaralımız var, 1'inin durumu ağır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce merkezli gerçekleşen ancak Marmara bölgesindeki birçok ilde hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin son durumu paylaştı. Bakan Koca, "Düzce'de 22 yaralımız var, 1'inin durumu yüksekten atlama sebebiyle ağır" ifadelerini kullandı.

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Fahrettin Koca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Koca Düzce'de yaşanan 5.9 şiddetindeki depreme ilişkin son durumu paylaştı: 22 yaralımız var, 1'inin durumu ağır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Koca Düzce'de yaşanan 5.9 şiddetindeki depreme ilişkin son durumu paylaştı: 22 yaralımız var, 1'inin durumu ağır - Son Dakika
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