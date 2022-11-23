Bakan Koca Düzce'de yaşanan 5.9 şiddetindeki depreme ilişkin son durumu paylaştı: 22 yaralımız var, 1'inin durumu ağır
23.11.2022 05:55
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce merkezli gerçekleşen ancak Marmara bölgesindeki birçok ilde hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin son durumu paylaştı. Bakan Koca, "Düzce'de 22 yaralımız var, 1'inin durumu yüksekten atlama sebebiyle ağır" ifadelerini kullandı.
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23.11.2022 06:05:52. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Koca Düzce'de yaşanan 5.9 şiddetindeki depreme ilişkin son durumu paylaştı: 22 yaralımız var, 1'inin durumu ağır - Son Dakika