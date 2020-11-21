Son Dakika | Bakan Koca: "Sizden evde olduğunuzu gösteren fotoğraf ve videoları bekliyoruz" - Son Dakika

Son Dakika | Bakan Koca: "Sizden evde olduğunuzu gösteren fotoğraf ve videoları bekliyoruz"

21.11.2020 20:27
Son Dakika | Bakan Koca:

Son dakika haber: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sizden evde olduğunuzu gösteren fotoğraf ve videoları bekliyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sizden evde olduğunuzu gösteren fotoğraf ve videoları bekliyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "En iyi tedbir evimizdir. Evde geçen zaman arttıkça salgınla mücadele gücümüz de artacak. Ben işimin başında olmak zorundayım. Sizden evde olduğunuzu gösteren fotoğraf ve videoları bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca Bakan Koca, vatandaşlardan #bizevdeyiz etiketi ile evde olduklarını gösteren video ve fotoğraflarını beklediklerini belirtti.

(Utku Şimşek/İHA)

Son Dakika | Bakan Koca: Sizden evde olduğunuzu gösteren fotoğraf ve videoları bekliyoruz

Fahrettin Koca, Bakan, Medya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Bakan Koca: 'Sizden evde olduğunuzu gösteren fotoğraf ve videoları bekliyoruz' - Son Dakika


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