Son dakika... Bakan Koca: Son 2 haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düştü - Son Dakika

Son dakika... Bakan Koca: Son 2 haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düştü

03.05.2021 14:14
Son dakika... Bakan Koca: Son 2 haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düştü, System.String[]

Son dakika haberleri... SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, tam kapanmada vaka sayılarında hızlı düşüş sağlayacaklarını inandıklarını belirterek, "Tüm Türkiye'de son 2 haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düşmüş durumdadır.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, tam kapanmada vaka sayılarında hızlı düşüş sağlayacaklarını inandıklarını belirterek, "Tüm Türkiye'de son 2 haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düşmüş durumdadır. Özetle test sayılarının düşmesi, vaka sayısının düşmesinin sebebi değil, sonucudur" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede Trakya Değerlendirme Toplantısı'na katılmak üzere Edirne'ye geldi. Bakan Koca'yı, Vali Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Belediye Başkanı Recep Gürkan, AK Parti İl Başkanı Belgin İba karşıladı. Vali Ekrem Canalp ile bir süre görüşen Bakan Koca, daha sonra açıklama yaptı.

Bakan Koca, ülke genelinde sıkılaştırılmış kurallarla süren bir kısıtlama uygulanmasıyla birlikte bölgelerde durum değerlendirmesi yaptıklarını belirterek, "İllerimizin durumunu yerinde değerlendirmek ve tedbirleri yerinde kontrol etmek için geçtiğimiz cuma günü Antalya'daydık. Bugün ise Edirne'deyiz. Yerel yöneticilerimizle beraber Trakya bölgesindeki dört ilimizi ele alacağız. Edirne'deki çalışmalarımıza sayın valimizle görüşerek başladık. Pandeminin Edirne'deki seyrini konuştuk. Sağlık yatırımlarımız da önemli diğer gündem maddemiz oldu. Edirne'de sağlık hizmetlerimizin sunulmasındaki durumu, sağlık alanındaki ihtiyaçları, destek talep edilen hususları istişare etme fırsatı bulduk. Edirne'nin sağlık tarihimizde çok önemli bir yeri var. Sultan 2'nci Bayezid'ın inşa ettirdiği külliyesi o dönemin en önemli sağlık ve eğitim kurumlarındandı. Edirne'nin şifa kaynaklığı yapmada tarihten gelen misyonunu özellikle komşu ülkelere yönelik sağlık turizmi açısından günümüzde yürütme adına önemli bir potansiyele sahip olduğu aşikardır. Bu potansiyeli harekete geçirmek adına yapılabilecekleri de görüştük. Tamamlanmış ve yapılmakta olan yatırımların yanında yeni ihtiyaçları gözden geçirdik, proje değerlendirmelerini yaptık. Gün içinde de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Edirne'nin yanı sıra Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ı da değerlendireceğiz" dedi.'SON 2 HAFTADA HASTANEYE MÜRACAAT EDENLERİN SAYISI YARI YARIYA DÜŞTÜ'Bakan Koca, ülkede son haftalarda Covid-19 hasta sayılarında görülen artış nedeniyle tam kapama tedbirlerine geçmek zorunda kalındığını ifade ederek, şunları söyledi: "İki hafta süreyle uygulanan tedbirlerin vaka sayısında istediğimiz düşüş hızına erişemememiz sebebiyle 17 günlük bir kapama dönemi ile vaka sayılarında hızlı düşüşü sağlayacağımıza inanıyoruz. Milletçe yaptığımız fedakarlığın etkisini vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda görmeye başladık. Yakında durumun ağır hasta ve vefatlara da yansıyacağını biliyoruz. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın tedbirlere uyumunu talep ediyor ve gösterilen hassasiyet için teşekkür ediyorum. Vaka sayılarındaki düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak test sayıları düşürülerek vaka sayılarının düştüğü yönünde asılsız ve iyi niyetli olmayan bazı değerlendirmeler görüyoruz. Buradan bir defa daha ifade etmek isterim. Testler, semptom gösteren kişilere ya da temaslı kişilere yapılmaktadır. Kısıtlamalar ile birlikte temasın azalması beklenen bir durumdur. Bu da hem polikliniğe olan müracaatları hem de filyasyon kaynaklı testlerin sayısını düşürmektedir. Tüm Türkiye'de son iki haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düşmüş durumdadır. Özetle test sayılarının düşmesi vaka sayısının düşmesinin sebebi değil, sonucudur."'BAYRAMI BAYRAM GİBİ YAŞAMAK İSTİYORUZ'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 aydır koronavirüs salgınını kontrol etmek adına büyük bir mücadele verdiklerini belirterek, "Geçtiğimiz haftalarda yeni bir pik dönemi yaşadık. İlk etapta alınan kısıtlama tedbirlerinin sağladığı kısmi düşüşü tam kapanma ile etkili hale getirmeyi amaçlıyoruz. Düşüş hızını arttırmak amacıyla tam kapanma bir zaruret haline geldi. Vatandaşlarımızın bu fedakarlığı sayesinde hedefimize ulaşacağız. Bu ifadeyi tekraren söylüyorum. Bu sürecin sonunda vaka sayılarının çok azaldığı gerçek bir bayramı yaşamak istiyoruz. Bayramı, bayram gibi yaşamak istiyoruz. Valilerimizle, yerel yöneticilerimizle, il müdürlerimizle, başhekimlerimizle, sağlık ordumuzla yürüttüğümüz sıkı koordinasyon ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Bugün Edirne'yi bu anlamda detayları ile değerlendireceğiz. Hedefimiz, alacağımız tedbirlerle hasta sayısını ve hastane yükümüzü her geçen gün azaltmak" dedi.'ETKİLİ AŞILAMA ORANINA ULAŞMAK ZORUNDAYIZ'Filyasyonun salgınla mücadelede çok önem verdikleri bir faaliyet olduğunu söyleyen Bakan Koca, "Bu sistemi dünyada etkin şekilde uygulayabilen nadir ülkelerden biriyiz. Filyasyon ekiplerimiz hem temaslıları belirleyip izole etmek hem vatandaşlarımıza ilaçlarını ulaştırmak için canla başla mücadele ediyor. Edirne'de her biri üç kişiden oluşan filyasyon ekip sayımız 98. Edirne'de son bir haftada vaka sayısı yüzde 50 oranında azaldı. Edirne'de yatak doluluk oranımız yüzde 52,1. Yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 66,7. Edirne, hemşehrilerimizin de ilgisiyle aşılama programını başarıyla yürüten illerimizden 65 yaş üstü vatandaşlarımızın Edirne'de aşılanma oranı yüzde 88. Salgını yenebilmek için etkili bir aşılama oranına ulaşmak zorundayız. Sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.TRAKYALILARA SESLENDİ

Bakan Koca, Edirne'de il değerlendirme toplantısı düzenleyeceklerini belirterek, "Bu anlamda alınabilecek yeni tedbirleri de istişare edeceğiz. Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ illerimiz ile birlikte bu dört ilimizdeki güncel durumu, ihtiyaçları, sağlık alt yapısını detaylarıyla değerlendirmiş olacağız. Buradan Edirne, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'da yaşayan vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Bugün sizlerin sağlığını iyileştirmek, hizmetlere erişiminizi kolaylaştırmak adına buradayız. Mücadele sizlerin katılımı ve desteği ile kazanılacaktır. Toplantımızın sonuçları ile ilgili sizleri akşam saatlerinde ayrıca bilgilendireceğim. Bu dönemdeki yoğun mücadelemiz bizleri gerçek bir bayrama çıkaracaktır" ifadelerini kullandı.


- Edirne
Son dakika... Bakan Koca: Son 2 haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düştü
Son dakika... Bakan Koca: Son 2 haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düştü
Son dakika... Bakan Koca: Son 2 haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düştü
Son dakika... Bakan Koca: Son 2 haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düştü
Son dakika... Bakan Koca: Son 2 haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düştü
Son dakika... Bakan Koca: Son 2 haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düştü
Son dakika... Bakan Koca: Son 2 haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düştü
Son dakika... Bakan Koca: Son 2 haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düştü
Son dakika... Bakan Koca: Son 2 haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düştü
Son dakika... Bakan Koca: Son 2 haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düştü
Son dakika... Bakan Koca: Son 2 haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düştü
Son dakika... Bakan Koca: Son 2 haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düştü
Son dakika... Bakan Koca: Son 2 haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düştü
Son dakika... Bakan Koca: Son 2 haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düştü
Son dakika... Bakan Koca: Son 2 haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düştü

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Bakan Koca: Son 2 haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düştü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Transferin gözdesi Salih Uçan, elmacık kemiğinin kırılması şüphesiyle ambulansla hastaneye götürüldü Transferin gözdesi Salih Uçan, elmacık kemiğinin kırılması şüphesiyle ambulansla hastaneye götürüldü Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Kuzenini öldürüp, yengesini yaralayan zanlı: İmalı bakıştıklarını fark ettim, ilişkileri vardı Kuzenini öldürüp, yengesini yaralayan zanlı: İmalı bakıştıklarını fark ettim, ilişkileri vardı Aleyna Tilki'nin annesi Aleyna Tilki'nin annesi "Kendime çok güveniyorum" deyip kolunu öptü Son Dakika: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde yatırılacak Son Dakika: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde yatırılacak Oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabından yeni aşkını ilan etti Oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabından yeni aşkını ilan etti Londra'da para saçan Aleyna Tilki, 10 bin TL'lik oyuncak, 150 bin TL'lik de kıyafet aldı Londra'da para saçan Aleyna Tilki, 10 bin TL'lik oyuncak, 150 bin TL'lik de kıyafet aldı Çinli baba 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı! Sebebi adeta saç baş yoldurdu Çinli baba 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı! Sebebi adeta saç baş yoldurdu
Fiorentina'nın kaptanı Astori'nin ölümünde suçlu bulunan doktor hapis cezası aldı Fiorentina'nın kaptanı Astori'nin ölümünde suçlu bulunan doktor hapis cezası aldı         
16:36
Ümit Özat'la atışmaya giren Kongre Üyesi, bel altı cevabı sonrası tarihi ayar yedi Ümit Özat'la atışmaya giren Kongre Üyesi, bel altı cevabı sonrası tarihi ayar yedi         
15:59
MHP'nin MHP'nin "Türkçülük Günü"nü, "Milliyetçiler Günü" olarak kutlaması sosyal medyayı karıştırdı         
15:53
Doğduğu gün annesinin öldüğü gün oldu Doğduğu gün annesinin öldüğü gün oldu         
15:41
Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu         
15:11
5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek 5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek         
14:54
Kızlar kavga etti, erkekler de o anları kayda aldı! Nedeni olaydan daha vahim Kızlar kavga etti, erkekler de o anları kayda aldı! Nedeni olaydan daha vahim         
14:36
Hem suçlu hem güçlü! Maskesini takmayan yolcu havalimanında terör estirdi Hem suçlu hem güçlü! Maskesini takmayan yolcu havalimanında terör estirdi         
14:10
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tam kapanmanın olumlu etkilerini görmeye başladık Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tam kapanmanın olumlu etkilerini görmeye başladık         
13:23
Mavi sularda ultra lüks tam kapanma! Milyon dolarlık yatlar Bodrum'a demir attı Mavi sularda ultra lüks tam kapanma! Milyon dolarlık yatlar Bodrum'a demir attı         
13:21
Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi         
13:16
Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı         
12:51
9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü 9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü         
12:34
İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu         
12:01
Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti         
11:36
Bir benzeri yok! Define avcıları kaçak kazıda buldu, yetkililer el koyup müzeye getirdi Bir benzeri yok! Define avcıları kaçak kazıda buldu, yetkililer el koyup müzeye getirdi         
11:02
Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2021 16:44:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Bakan Koca: Son 2 haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement