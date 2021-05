'SPUTNİK V AŞILARININ İLK SEVKİYATI BU AY İÇİNDE BEKLENMEKTEDİR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Trakya Değerlendirme Toplantısı'nın ardından Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde yaptığı açıklamada, bölge illerinin durumu, tedbirler ve uygulamaları yerinde değerlendirme fırsatı bulduklarını söyledi. Salgın yönetiminde illerin durumunu her yönü ile ele aldıklarını belirten Koca, "Virüsün hareket alanlarını kısıtlayacağımız, ona yayılma şansı tanımamak için gayret edeceğimiz, sıkılaştırılmış tedbirlerin uygulanacağı 17 günlük sürecin dördüncü günündeyiz. Sokağa çıkma kısıtlamasının daha sıkı olarak uygulandığı bu dönem öncesinde, işyerlerinin hizmet vermemesi nedeniyle bazı vatandaşlarımız memleketlerine ve tatil beldelerimize doğru olağandan daha fazla hareketlilik yaşattılar. İstanbul'dan Trakya'ya olan hareketlilik artışı da bugünkü gündemimizdeydi. Bu durumun virüsün yayılması için yeni bir fırsat olmaması amacıyla tedbir ve uygulamaları yerinde görmek üzere Edirne'yi merkeze alarak Trakya bölgesinin bir durum değerlendirmesini yaptık. Sıkılaştırılmış kısıtlamaların ilk üç gününde vatandaşlarımızın oldukça uyum gösterdiklerini izledik. Vatandaşlarımıza gösterdikleri hassasiyet için özellikle teşekkür ederim" dedi.

Bakan Koca, aşılama programına uyum ve sahada elde edilen sonuçların da ele aldıkları konular arasında bulunduğunu ifade ederek, "Hem miktar, hem de çeşitlilik açısından aşı temini konusundaki çalışmalarımızı daha önce kamuoyu ile paylaştım. Yeni sözleşmelerimiz ve aşı tedariki konusundaki iyileşmelerle mevcut kapasitemizi harekete geçirip daha hızlı bir aşılama programı yürüteceğiz. Cuma günü ülkemizde üçüncü bir aşının daha kullanımına onay verildiğini, duyurmuştum. Böylece Sputnik V aşısı ile birlikte Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzun acil kullanım onayı verdiği üç aşı oldu. Sputnik V aşılarının 6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir. Biontech aşısı ise Haziran ayı sonuna kadar 30 milyon doz olarak ülkemize teslim edilmiş olacak. Toplam 90 milyon doza ulaşacak. Benzer şekilde Sinovac aşısı da tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle yakında planlandığı şekilde sevk edilmeye devam edecek" dedi.'BAYRAM SONRASI ÖNGÜRÜLEBİLİR PLANLAR YAPABİLECEĞİZ'Kısıtlamalarla birlikte vaka sayılarında önemli bir düşüş yaşandığını ve sıkılaştırılmış kısıtlamalarla birlikte vaka sayılarındaki düşüş hızının daha da artacağının öngörüldüğünü ifade eden Koca, "Kısıtlamalara uyum iyi seviyede başladı. Böyle devam etmesi halinde bayram sonrasında çok daha öngörülebilir planlar yapabileceğiz" dedi.'TRAKYA'DA VAKALAR YARI YARIYA AZALDI'Bakan Koca, Edirne, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'daki salgının seyri hakkındaki bilgileri de paylaştı. Koca, "Sevindirici haber şu ki, bu 4 ilimizde son bir hafta içinde vaka sayıları yarı yarıya azaldı. Edirne'de her biri üç kişiden oluşan filyasyon ekip sayımız 98. Edirne'de geçen haftaya göre vaka sayısında yüzde 50 düşüş yaşandı. Edirne'de yatak doluluk oranımız yüzde 52. Yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 66. Edirne, vatandaşlarımızın teveccühü ile aşılama programını başarıyla yürüten illerimizden. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın Edirne'de aşılanma oranı yüzde 88. Tekirdağ'da 224 filyasyon ekibimizle mücadeleye devam ediyoruz. Tekirdağ'da son dönemde vaka düşüş oranımız yüzde 40. Yatak doluluk oranımız yüzde 60, yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 74. Tekirdağ'da 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanma oranı yüzde 85. Çanakkale'de 135 filyasyon ekibimiz görev yapıyor. Bu ilimizde de vaka düşüş oranımız Edirne gibi yüzde 50. Yatak doluluk oranımız yüzde42. Yoğun bakım yataklarımızın ise yüzde 69'u dolu. Trakya bölgesinde, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanma oranının en yüksek olduğu il yüzde 88,2 ile Çanakkale. Kırklareli'de 139 filyasyon ekibimiz var. Kırklareli'de vaka düşüş oranımız yüzde 35. Yatak doluluk oranımız ise yüzde 33 ile oldukça düşük. Yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 58. Kırklareli'de 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanma oranı yüzde 86" diye konuştu.'MÜCADELE BİRLİKTE KAZANILACAK'Trakya'daki sağlık yatırımlarını anlatan Bakan Koca, "Biz yarının bugünden daha güzel olacağına yürekten inanıyoruz. Bu inançla ve vatandaşımıza hizmet edebilmenin şevkiyle var gücümüzü sarf ediyoruz. Bu sıkıntılı dönemde milletçe büyük bir fedakarlık örneği gösteriyoruz. Bunun kazanımlarını yakında mutlaka göreceğimize inanıyorum. Mücadele birlikte kazanılacaktır. Birlik ve beraberliğimizi sürdürdükçe, kazanmamamız için bir neden yoktur" dedi.'YAZ DÖNEMİNDE 18 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIMIZI AŞILAMAYI PLANLIYORUZ'Bakan Koca, toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtladı. "18 yaş altına aşılama takvimi söz konusu mu, tahmin bir tarih var mı? Sorusu üzerine Koca, "Özellikle haziran ayı sonu itibariyle 40 yaş üstü vatandaşımızı aşılamak istiyoruz. Bunda kararlıyız. Ayrıca yaz dönemi boyunca 18 yaş üstü vatandaşlarımızı, gençlerimizi de aşılamayı planlıyoruz. Dolayısıyla bizim şu an toplam sözleşmesini yaptığımız 240 milyon aşıdan bahsediyoruz. Yani 100 milyonu dozu Sinovac ki bunun belirlenen adedi sözleşmede belirlenen tarihte gelmediğini söylemiştim ama önümüzdeki günlerde olumlu bir takım gelişmelerle bu sevkiyatın yeniden bu ay için başlayabileceğini tahmin ediyoruz ve bu konuda yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bunun dışında Sputnikle ilgili 50 milyon doz 6 ay boyunca teslim edilmek üzere anlaşma yapılmıştı. Ayrıca Biontech ile ilgili toplam 90 milyon doz şeklinde sözleşme yapıldı. Haziran ayında 30 milyon doz geleceği şeklinde netliğe kavuşan bir miktarı söyleyebilirim. Dolayısıyla önümüzdeki 3 veya 4 ay içerisinde yani yaz dönemi dahil olmak üzere 18 yaş üstü bütün vatandaşlarımızı aşılama noktasında bir gayret ve çaba içerisindeyiz ve bu noktada da kararlıyız" dedi.'SPUTNİK V TAKVİMİ 1-2 HAFTA İÇİNDE NETLEŞMİŞ OLUR'Bakan Koca, "Sputnik aşı sevkiyatı takvimi belli mi?" sorusuna, "6 ay içerisinde 50 milyon doz aşının gelmesi şeklinde takvim. Ama bu takvimin bu 6 aylık zaman diliminde hangi ay ne kadar miktarın gelebileceği ile ilgili önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde netleşmiş olacak. İlk sevkiyatın Mayıs ayında olmasını bekliyoruz. 1-2 hafta içerisinde bu netleşmiş olur. Geldikten sonra da bütün aşılarda olduğu gibi güvenlik testleri yapıldıktan sonra hızla başlamış olur" karşılığını verdi.'YERLİ AŞININ KULLANIMI EYLÜL AYINDA'Yerli aşı çalışmalarına ilişkin soru üzerine Koca, "Bakanlığımızın desteklediği Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen Faz 2 aşaması biten aşının gönüllülere yapılan kısmı bitti. Şu an değerlendirmeleri yapılıyor. Faz 3 aşamasına 1-2 hafta içerisinde geçilmiş olacak. Eğer bizim planladığımız şekliyle, başarılı şekilde süreç devam ederse Eylül ayında bu aşının kullanıma geçebileceğini söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.'MUHTARLARIN AŞILARI YARINDAN İTİBAREN BAŞLIYOR'

Muhtarların özellikle salgın döneminde olağanüstü gayret gösterdiklerini söyleyen Koca, "Yer yer bizim filyasyon ekibimizde bile yer aldılar. Muhtarlarımıza bu anlamda gayret ve çabaları için özellikle teşekkür ediyorum. Yarından itibaren bütün muhtar kardeşlerimizin aşılama takvimi başlamış olacak. İsteyen yarından itibaren randevusunu alabilir" diye konuştu.