Son Dakika | Bakan Koca: "Şuan servislerimizde gözlem, müşahade ve servislerde yatan toplam 243 hastamız, hayatını kaybeden maalesef an itibariyle 35 canımız... - Son Dakika

Son Dakika | Bakan Koca: "Şuan servislerimizde gözlem, müşahade ve servislerde yatan toplam 243 hastamız, hayatını kaybeden maalesef an itibariyle 35 canımız...

31.10.2020 19:53

Son dakika haberine göre Bakan Koca: "Şuan servislerimizde gözlem, müşahade ve servislerde yatan toplam 243 hastamız, hayatını kaybeden maalesef an itibariyle 35 canımız hayatını kaybetti" -"Toplam 823 kişi sağlık kuruluşlarımıza müracaat etti ve şuan yoğun bakımlarımızda 8 hastamız olduğunu ve 8 hastadan 3...

Bakan Koca: "Şuan servislerimizde gözlem, müşahade ve servislerde yatan toplam 243 hastamız, hayatını kaybeden maalesef an itibariyle 35 canımız hayatını kaybetti"

-"Toplam 823 kişi sağlık kuruluşlarımıza müracaat etti ve şuan yoğun bakımlarımızda 8 hastamız olduğunu ve 8 hastadan 3 hastamızın durumunun ağır olduğunu söyleyebilirim"

-"Şu ana kadar ameliyatı yani müdahalesi yapılan 15 hastamız oldu"

- "Deprem afetiyle mücadele ederken salgına yenik düşmemeliyiz"

-(Seher Perinçek'in çocukları) "3 yavrumuzun biri hayatını kaybetti, diğer ikisi ile ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığını söyleyebilirim"

İZMİR - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de meydana gelen depremde can kaybının 35'e yükseldiğini belirterek "Şuan hastanelerimizde gözlem, müşahede ve servislerde yatan 243 hastamız var. 823 kişini yaralandığı depremde yoğun bakımda 8 kişi bulunuyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'in Seferihisar, Bayraklı, Bornova ve Karşıyaka ilçelerinde 17 binanın yıkımına neden olan deprem sonrası Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Koca, Ege Üniversitesi Hastanesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'tan depremzedelerin sağlık durumları ve tedavi süreçleri hakkında bilgi aldı. Travma ve yoğum bakım ünitelerinde tedavileri süren depremzedeleri geçmiş olsun dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, depremzedelerle tek tek ilgilenerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Deprem sonrası yaralı ve ölü sayısıyla ilgili son gelişmeleri paylaşan Bakan Koca, sözlerine Allah'tan rahmet, yaralılara şifa ve yakınlarına sabır dileyerek başladı. Depremzedeleri hastanelerde ziyaret ederek yapılan uygulamaları yerinde görmek ve durumlarını yakından takip etmek için İzmir'e geldiğini belirten Bakan Koca, "Şuan hastanelerimizde gözlem, müşahede ve servislerde yatan 243 hastamız var. Maalesef an itibariyle 35 canımız depremde hayatını kaybetti. 823 kişi sağlık kuruluşlarımıza müracaat etti. Şuan yoğun bakımlarımızda 8 hastamızın olduğunu ve bunlardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyebilirim. Diğer hastalarımız serviste takip ediliyor. Bu anlamda ciddi bir sorunumuz yok. Şuana kadar ameliyatı yapılan 15 hastamız oldu. Bu müdahale yapılan hastalarımız arasında da ciddi durumu olan yok" diye konuştu.

"Deprem afetiyle mücadele ederken salgına yenik düşmemeliyiz"

"Daha önce örneğini görmediğimiz salgın durumunda bir depremle karşı karşıyayız" diyen Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dönemde salgınla mücadele ederken, vatandaşlarımızdan tedbirlere hassasiyetle uymalarını istiyoruz. Deprem afetiyle mücadele ederken salgına yenik düşmemeliyiz. Şu dönemde çadırlarda yemek yerken veya kurtarma ekipleri de dahil olmak üzere kalabalık ortamların oluştuğunu görüyoruz. Bu dönemde Kamu kurumları ve STK'ların personel yoğunluğu sağlaması ama bu personelleri dinlendirerek bunu yapmalarını, salgınla mücadele ederken tedbirlere uyarak işleyişi sağlamaları gayreti içerisindeyiz. Bakanlığımız, AFAD ve UMKE ekipleri, alanda vatandaşlarımıza yoğun bir şekilde maske ile dezenfektan dağıtma gayreti içerisindeler"

Depremin simgesi İnci'yi ziyaret edecek

Depremin simgesi haline gelen isimleri ziyaret ettiğini kaydeden Bakan Koca, "Seher Hanımı gördüm. Birazdan özellikle Ede Hanımın göçük altında hayatta tutmak için damar yolu açtığı İnci kızımızı ziyaret edeceğim. Seher Hanımın üç yavrusundan birisi hayatını kaybetti. Diğer ikisiyle ilgili her hangi bir sorun yok ve yakinen durumlarını takip ediyoruz. Rabbim bu tür felaketleri memleketimize, vatanımıza ve milletimizi bir daha yaşatmasın diye temenni ediyorum. İzmir'e ve İzmirli kardeşlerimize geçmiş olsun. Türkiye'ye geçmiş olsun"

Bakan Koca, diğer hastanelerdeki depremzedeleri ziyaret etmek için Ege Üniversitesinden ayrıldı.

Son Dakika | Bakan Koca: Şuan servislerimizde gözlem, müşahade ve servislerde yatan toplam 243 hastamız, hayatını kaybeden maalesef an itibariyle 35 canımız...
Son Dakika | Bakan Koca: Şuan servislerimizde gözlem, müşahade ve servislerde yatan toplam 243 hastamız, hayatını kaybeden maalesef an itibariyle 35 canımız...
Son Dakika | Bakan Koca: Şuan servislerimizde gözlem, müşahade ve servislerde yatan toplam 243 hastamız, hayatını kaybeden maalesef an itibariyle 35 canımız...
Son Dakika | Bakan Koca: Şuan servislerimizde gözlem, müşahade ve servislerde yatan toplam 243 hastamız, hayatını kaybeden maalesef an itibariyle 35 canımız...

Deprem, Bakan, İzmir, Ege, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son Dakika | Bakan Koca: 'Şuan servislerimizde gözlem, müşahade ve servislerde yatan toplam 243 hastamız, hayatını kaybeden maalesef an itibariyle 35 canımız... - Son Dakika


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