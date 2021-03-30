Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak - Son Dakika
Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak
30.03.2021 16:34
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni tedbir kararlarını açıklamasının ardından teravih namazlarının kılınıp kılınmayacağı merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin, "Teravih namazları yasak olmayacak ama özellikle bu noktada hassasiyet gösterilerek tedbirler alınarak kılmaya devam edilecek" ifadelerini kullandı.
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30.03.2021 16:49:23. #1.12#
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