Son dakika... Bakan Koca: "Türkiye, kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülke. Toplam doz sayısı an itibariyle 16 milyon 668 bin 844'tür." - Son Dakika

Son dakika... Bakan Koca: "Türkiye, kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülke. Toplam doz sayısı an itibariyle 16 milyon 668 bin 844'tür."
03.04.2021 22:35
Son dakika haberler... Bakan Koca: "Türkiye, kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülke. Toplam doz sayısı an itibariyle 16 milyon 668 bin 844'tür.
Bakan Koca: " Türkiye, kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülke. Toplam doz sayısı an itibariyle 16 milyon 668 bin 844'tür."
Türkiye, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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