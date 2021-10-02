Son Dakika: Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18-24 Eylül arasında 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni korona vaka sayısını gösteren bir harita yayınladı. "Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." diyen Koca'nın paylaştığı haritaya göre; 18-24 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Bursa, Bolu, Kars, Bartın, Kütahya, Kocaeli, Bilecik oldu.

İşte o harita;

"NİHAİ ÇÖZÜM AŞI"

Salgına karşı nihai çözümün aşı olduğunu belirten Fahrettin Koca, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Tedbirler vazgeçilmez." ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'nın 1 Ekim'de açıkladığı son 24 saatlik verilere göre; 28 bin 873 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 210 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 26 bin 224 hasta taburcu olurken bugün 356 bin 852 test yapıldı.