Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18-24 Eylül arasında 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni korona vaka sayısını gösteren bir harita yayınladı. "Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." diyen Koca'nın paylaştığı haritaya göre; 18-24 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Bursa, Bolu, Kars, Bartın, Kütahya, Kocaeli, Bilecik oldu.
İşte o harita;
Salgına karşı nihai çözümün aşı olduğunu belirten Fahrettin Koca, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Tedbirler vazgeçilmez." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığı'nın 1 Ekim'de açıkladığı son 24 saatlik verilere göre; 28 bin 873 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 210 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 26 bin 224 hasta taburcu olurken bugün 356 bin 852 test yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Son Dakika: Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaşıp, uyarıda bulundu - Son Dakika