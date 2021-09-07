Üye Girişi
Son dakika! Bakan Koca yerli aşı için tarih verdi: 1,5-2 ay içinde seri üretime geçmeyi planlıyoruz - Son Dakika

Son dakika! Bakan Koca yerli aşı için tarih verdi: 1,5-2 ay içinde seri üretime geçmeyi planlıyoruz

07.09.2021 11:30

Son dakika: Gazetecilerin sorularına cevap veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşı çalışmalarındaki son durumu açıkladı. Koca, yerli aşı da 1,5-2 ay içinde seri üretime geçmeyi planladıklarını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aşı tedarikinde sorun olmadığını, en az 30 milyon doz aşı olduğunu söyleyen Bakan Koca, yerli aşı çalışmalarındaki son durumu anlattı.

"SERİ ÜRETİME 1,5-2 AY İÇİNDE GEÇMEK İSTİYORUZ"

Bakan Koca, yerli aşı çalışmaları hakkında "Seri üretime önümüzdeki 1,5-2 ay içinde en geç geçmek istiyoruz ve o hazırlıkları yapıyoruz. Şimdilik bu kadar söyleyeyim." ifadelerini kullandı.

"ETKİNLİK ORANI 3-4 HAFTA İÇİNDE ÇIKMIŞ OLUR"

Yerli aşının etkinlik oranıyla ilgili de konuşan Koca, "Rapel doz uygulamasını gönüllü grupta yapıyoruz. Rapel doz uygulamasının sonuçları zannediyorum 3-4 hafta içerisinde çıkmış olur, onları zaten söylemiş oluruz. Sinovac'la birlikte kıyaslamalı yapılıyor, o kıyası da görmüş olacağız." dedi.

YERLİ AŞI ÇALIŞMALARI HAKKINDA

Aşı, faz 3 çalışmaları kapsamında e-Nabız üzerinden randevu alan ve gönüllülük şartlarını taşıyan vatandaşlara uygulanıyor. Yerli aşı "TURKOVAC"ta faz 3 çalışması için gönüllüler 18-55 yaş aralığında, Kovid-19 geçirmemiş, PCR testi pozitif olmayan, daha önce Kovid-19 aşısı yaptırmamış, ayrıca Toraks bilgisayarlı tomografisi (BT) testi veya antikoru pozitif olmayan kişiler arasından seçildi. Ayrıca bağışıklık sistemini etkileyen kronik hastalıklardan "kelebek hastalığı" olarak da adlandırılan Sistemik veya Kutanöz Lupus Eritematozus, otoimmün hastalıklar, Romatoid Artrit, Guillain-Barre Sendromu, Sjögren Sendromu, Glomerülonefrit, Haşimato hastalığı, HIV ve dev hücreli arterit hastalıklarını taşıyanlar da çalışma dışında bırakıldı.

Belirlenen koşulları sağlayan aday gönüllüler ayrıca e-Nabız üzerinden, toplu taşıma araçlarını kullanıp kullanmadığı, çalışıp çalışmadığı, çalışıyorsa insanlara yakın, halka açık bir ortamda mı görev yaptığı sorularının yer aldığı ankete yanıt verdi. Bu kapsamda, başvurular arasından gereken şartları sağlayan yurt içi ve yurt dışındaki 40 bini aşkın gönüllünün yerli aşının faz 3 çalışmasına katılması uygun bulundu.

Son dakika! Bakan Koca yerli aşı için tarih verdi: 1,5-2 ay içinde seri üretime geçmeyi planlıyoruz

Kabine Toplantısı, COVIRAN Bereket, Fahrettin Koca, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Bakan Koca yerli aşı için tarih verdi: 1,5-2 ay içinde seri üretime geçmeyi planlıyoruz - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
500

Son Dakika

Bursa'lı vatandaş 300 yıllık dede yadigarı çıngıraklarla araba süsledi! Sünnet konvoyunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi 12:29 Bursa'lı vatandaş 300 yıllık dede yadigarı çıngıraklarla araba süsledi! Sünnet konvoyunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor 12:16 Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor Eşini 28 yerinden bıçaklayarak öldüren kocadan ilginç savunma: Muz yiyordum, bıçak ondan elimdeydi 11:53 Eşini 28 yerinden bıçaklayarak öldüren kocadan ilginç savunma: Muz yiyordum, bıçak ondan elimdeydi
Camdaki Kız'ın yeni bölüm fragmanındaki 11:23 Camdaki Kız'ın yeni bölüm fragmanındaki "Kocalık vazifeni yapmayacaksan niye evlendin?" sözleri tepki çekti Son Dakika! Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı tespit edildi 11:11 Son Dakika! Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı tespit edildi Ağaca ve aydınlatma direğine çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı 10:42 Ağaca ve aydınlatma direğine çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
2 ay içinde aşı olmayan 9 hamile kadın, yaşamını yitirdi 10:33 2 ay içinde aşı olmayan 9 hamile kadın, yaşamını yitirdi Son Dakika: Kadınları kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatıran kargocunun ilk ifadesi: Kadınların rızası vardı 10:09 Son Dakika: Kadınları kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatıran kargocunun ilk ifadesi: Kadınların rızası vardı

Son Dakika Haberleri
12:19 Göçmenlere aşı yapılıyor mu? Bakan Koca'nın cevabı olumlu ama kayıt dışı göçmenler endişe yaratıyor
12:16 Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor
12:12 "Ben maalesef seçildim" diyen Necati Şaşmaz'ın avukatından, ortaya çıkan ses kayıtlarıyla ilgili ilk açıklama: Ses kaydı gerçek dışı
11:52 Eşini 28 yerinden bıçaklayarak öldüren kocadan ilginç savunma: Muz yiyordum, bıçak ondan elimdeydi
11:43 Son Dakika! Oyuncu İncilay Şahin, 60 yaşında hayatını kaybetti
11:30 Son dakika! Bakan Koca yerli aşı için tarih verdi: 1,5-2 ay içinde seri üretime geçmeyi planlıyoruz
11:22 Camdaki Kız'ın yeni bölüm fragmanındaki "Kocalık vazifeni yapmayacaksan niye evlendin?" sözleri tepki çekti
11:16 Afgan kadınları "Özgürlük" sloganı ile Kabil sokaklarına indi, Taliban göstericilere ateş açtı
11:11 Son Dakika! Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı tespit edildi
10:59 Son dakika! Dolar, güne yatay seyirde başlamasından sonra 8,28'den işlem görüyor
Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı         
12:45
Göçmenlere aşı yapılıyor mu? Bakan Koca'nın cevabı olumlu ama kayıt dışı göçmenler endişe yaratıyor Göçmenlere aşı yapılıyor mu? Bakan Koca'nın cevabı olumlu ama kayıt dışı göçmenler endişe yaratıyor         
12:19
"Ben maalesef seçildim" diyen Necati Şaşmaz'ın avukatından, ortaya çıkan ses kayıtlarıyla ilgili ilk açıklama: Ses kaydı gerçek dışı         
12:13
Son Dakika! Oyuncu İncilay Şahin, 60 yaşında hayatını kaybetti Son Dakika! Oyuncu İncilay Şahin, 60 yaşında hayatını kaybetti         
11:43
Afgan kadınları Afgan kadınları "Özgürlük" sloganı ile Kabil sokaklarına indi, Taliban göstericilere ateş açtı         
11:16
Avrupa'da büyük ilgi gören Tragger, otonom test sürüşlerine hazırlanıyor Avrupa'da büyük ilgi gören Tragger, otonom test sürüşlerine hazırlanıyor         
10:55
Banyoda eşini öldüren koca aynı tabancayla intihar etti Banyoda eşini öldüren koca aynı tabancayla intihar etti         
10:38
Real Madrid'in yıldızı Marcelo'ya Fenerbahçe'den teklif Real Madrid'in yıldızı Marcelo'ya Fenerbahçe'den teklif         
10:30
Yargıdan abonelik sözleşmeleriyle ilgili karar: Süresi 1 yıldan fazla olanlar cayma bedeli ödemeyecek Yargıdan abonelik sözleşmeleriyle ilgili karar: Süresi 1 yıldan fazla olanlar cayma bedeli ödemeyecek         
10:04
Türkiye'ye gelen Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi'nin yıllar sonra ilk görüntüsü Türkiye'ye gelen Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi'nin yıllar sonra ilk görüntüsü         
08:52
Son Dakika Haberi: Nipah virüsü alarmı verildi! 12 yaşındaki çocuk, yarasa kaynaklı virüs nedeniyle yaşamını yitirdi Son Dakika Haberi: Nipah virüsü alarmı verildi! 12 yaşındaki çocuk, yarasa kaynaklı virüs nedeniyle yaşamını yitirdi         
08:34
Almanya'da yaşayan kadın, arazisinden geçen yolu trafiğe kapattı Almanya'da yaşayan kadın, arazisinden geçen yolu trafiğe kapattı         
08:16
Çocukları ve öz babası arasında DNA testi talep etti, 5 çocuğun biyolojik babası da kendisi çıktı Çocukları ve öz babası arasında DNA testi talep etti, 5 çocuğun biyolojik babası da kendisi çıktı         
07:28
Köylü kükreme sesine koştu! İşte leoparla aynı kuyuya düşen kedinin amansız savaşı Köylü kükreme sesine koştu! İşte leoparla aynı kuyuya düşen kedinin amansız savaşı         
00:10
Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi         
21:12
Şeyma Subaşı, photoshopsuz olduğu fark edilen fotoğrafını hemen sildirdi Şeyma Subaşı, photoshopsuz olduğu fark edilen fotoğrafını hemen sildirdi         
21:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2021 13:06:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Bakan Koca yerli aşı için tarih verdi: 1,5-2 ay içinde seri üretime geçmeyi planlıyoruz - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement