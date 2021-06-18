Bakan Kurum: 12 milyon 545 bin lira idari para cezası uyguladık. (1) - Son Dakika

İstanbul DHA - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizleme çalışmalarını inceledi.

Teknede açıklama yapan Kurum, "Müsilaj temizliğimizin onuncu gününde de 306 metreküp ile toplamda 3 bin 846 metreküp müsilajı temizleyerek düzenli depolama sahalarına gönderdik. Gerçekleştirdiğimiz 4 bin 41 denetimde mevzuata aykırı davranan işletmelere 12 milyon 545 bin TL idari para cezası uyguladık. Sahada bin 506 kişi çalışıyor. Daha önce oksijen seviyesi arttırdığını tespit ettiğimiz araçları da iki noktada deneyeceğiz" dedi.