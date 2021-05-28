Üye Girişi
Son dakika haber! Bakan Kurum, "2012 yılından bu yana 2.5 milyon konutu vatandaşımıza teslim ettik" - Son Dakika

Son dakika haber! Bakan Kurum, "2012 yılından bu yana 2.5 milyon konutu vatandaşımıza teslim ettik"

28.05.2021 14:52
Son dakika haber! Bakan Kurum,

Gelen son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2012 yılından bu yana kentsel dönüşüm ve sosyal konut anlamında 2.5 milyon konutu vatandaşlara teslim ettikleri belirterek, 300 bin konutun inşasına devam edildiğini bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2012 yılından bu yana kentsel dönüşüm ve sosyal konut anlamında 2.5 milyon konutu vatandaşlara teslim ettikleri belirterek, 300 bin konutun inşasına devam edildiğini bildirdi.

Afyonkarahisar'daki değerlendirme toplantısında kentsel dönüşüm sosyal konut çalışmaları hakkında bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı deprem dönüşüm seferberliği kapsamında 'Türkiye'nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm' diyerek çalışmaları hızlandırdıklarını kaydetti. Bakan Kurum, "2012'den bu yana; kentsel dönüşüm ve sosyal konut anlamında tam 2.5 milyon konutu vatandaşlarımıza teslim ettik. Şu anda da; sahada, yatırım değeri 90 milyar TL olan 300 bin konutumuzun inşası devam ediyor. Afyonkarahisar'ımızda da bir taraftan riskli yapılarımızı dönüştürüyor diğer taraftan tarihi kent meydanlarımızı ihya ediyoruz. Şu an merkez ilçemizde 2 riskli alanımız var. Buradaki 2 bin 276 yapının dönüşümüne hızla devam ediyoruz. Yine merkezde Gökçe mahallemizdeki rezerv yapı alanımızı; hem dönüşüm hem de 100 bin sosyal konut projelerimizde kullanacağız. Şu anda bu bölgede bin 374 konutluk bir sosyal konut projemizi de hazırladık. Yine söz verdiğimiz gibi, Mısri camimizin etrafında 170 bin metrekarelik alanda, yine İmaret camimizin çevresindeki 250 bin metrekarelik bölgede az katlı, yöresel mimariye uygun, şehrimize değer katacak ihya projelerimizin de inşa çalışmalarına başlıyoruz. Mısri cami etrafında ilk etapta 506 konut ve 157 iş yeri yapacağız. Yine, İmaret Cami ve çevresini de riskli yapılardan tamamen kurtarıp, Afyonkarahisar'a yakışır bir dönüşüm projesini hep birlikte yapacağız" dedi.

Bugün Afyon'da sosyal konut çalışmalarına da tam gaz devam ettiklerini ifade eden Bakan Kurum, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Toplam değeri 3,3 milyar lira olan 9 bin 700 konutumuzu; cami, iş merkezi, okul, hastane ve dükkanlardan oluşan sosyal donatı alanlarıyla birlikte tamamladık. Yine köylerimizde 350 tarımköy projesini bitirdik, çiftçi kardeşlerimize teslim ettik. Buradan bir müjdeyi paylaşmak isterim. 50 bin sosyal konut projemiz kapsamında; Gökçe Mahallesinde 750 konutun proje çalışmalarını tamamladık. Ağustos ayında temellerimizi atıyoruz. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında; 8 projede toplam 2 bin 80 konut yapacağımızı duyurmuştuk. İscehisar'da 265 konutun temellerini Haziran ayı içerisinde atıyoruz. Merkez Çetinkaya'da, Sadıkbey'de, Sandıklı'da, Evciler Gökçek'te ve Emirdağ'daki konutlarımızın projelendirme ve inşa çalışmaları hızla devam ediyor. Buralarda da projeleri biten tüm konutlarımızın temellerini atıyoruz. İnşallah sahada devam eden projelerimiz tamamladığında şehrimize tam 12 bin 530 konut kazandırmış olacağız."

Bakan Kurum'un konuşmasının ardından Şuhut ve Sandıklı ilçelerindeki Millet Bahçelerinin ilk fidanları telekonferans sistemiyle dikildi.

Bakan Kurum'un değerlendirme toplantısına Vali Gökmen Çiçek, Milletvekilleri Veysel Eroğlu, İbrahim Yurdunuseven, bakanlık bürokratları, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haber! Bakan Kurum, 2012 yılından bu yana 2.5 milyon konutu vatandaşımıza teslim ettik
Son dakika haber! Bakan Kurum, 2012 yılından bu yana 2.5 milyon konutu vatandaşımıza teslim ettik
Son dakika haber! Bakan Kurum, 2012 yılından bu yana 2.5 milyon konutu vatandaşımıza teslim ettik
Son dakika haber! Bakan Kurum, 2012 yılından bu yana 2.5 milyon konutu vatandaşımıza teslim ettik
Son dakika haber! Bakan Kurum, 2012 yılından bu yana 2.5 milyon konutu vatandaşımıza teslim ettik

geri dönüşüm, Murat Kurum, Karahisar, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Bakan Kurum, '2012 yılından bu yana 2.5 milyon konutu vatandaşımıza teslim ettik' - Son Dakika


Son Dakika

Trabzonspor'da 5 futbolcuyla yollar ayrıldı Trabzonspor'da 5 futbolcuyla yollar ayrıldı Asansörle duvar arasına sıkıştı! 2 yaşındaki Eren, feci şekilde hayatını kaybetti Asansörle duvar arasına sıkıştı! 2 yaşındaki Eren, feci şekilde hayatını kaybetti Ozan Kabak'a yol göründü! Liverpool, genç stoper Konate'yi transfer etti Ozan Kabak'a yol göründü! Liverpool, genç stoper Konate'yi transfer etti Cristiano Ronaldo, ayrılıyor! Juventus'taki takım arkadaşlarıyla vedalaştı Cristiano Ronaldo, ayrılıyor! Juventus'taki takım arkadaşlarıyla vedalaştı Sedat Peker suç örgütüne operasyon! Kilit isim dahil 3 kişi gözaltına alındı Sedat Peker suç örgütüne operasyon! Kilit isim dahil 3 kişi gözaltına alındı Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nin açılışında konuşuyor Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nin açılışında konuşuyor Bomba iddia: İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'ı aldattı! Bomba iddia: İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'ı aldattı! Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar

Son Dakika Haberleri
15:50 Sedat Peker suç örgütüne operasyon: Kilit isim dahil 3 kişi gözaltına alındı
15:48 Pandemi sonrası fabrika kiraları uçtu! İstanbul ve Ankara'da fiyatlar yüzde 50'den fazla yükseldi
15:37 Trabzonspor'da 5 futbolcuyla yollar ayrıldı
15:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin
15:24 Ozan Kabak'a yol göründü! Liverpool, genç stoper Konate'yi transfer etti
14:56 Son Dakika: Bakan Soylu çağrıda bulunmuştu! Mehmet Ağar, Bodrum'daki Yalıkavak Marina'nın yönetim kurulundan ayrıldı
14:56 Cristiano Ronaldo, ayrılıyor! Juventus'taki takım arkadaşlarıyla vedalaştı
14:46 Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti
14:34 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nin açılışında konuşuyor
14:33 Süper Lig'de şike iddiası! Galatasaray, Aboubakar ve Hataylı Billong için başvuru yaptı
Pandemi sonrası fabrika kiraları uçtu! İstanbul ve Ankara'da fiyatlar yüzde 50'den fazla yükseldi Pandemi sonrası fabrika kiraları uçtu! İstanbul ve Ankara'da fiyatlar yüzde 50'den fazla yükseldi         
15:49
Mohammed Alsaloussi ile beraberlik yaşayan Şeyma Subaşı hamile mi? Mohammed Alsaloussi ile beraberlik yaşayan Şeyma Subaşı hamile mi?         
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin         
15:31
Bartın - Kastamonu güzergahındaki 1,5 saatlik yol 25 dakikaya inecek! Dev tüneller açılış için gün sayıyor Bartın - Kastamonu güzergahındaki 1,5 saatlik yol 25 dakikaya inecek! Dev tüneller açılış için gün sayıyor         
15:10
Son Dakika: Bakan Soylu çağrıda bulunmuştu! Mehmet Ağar, Bodrum'daki Yalıkavak Marina'nın yönetim kurulundan ayrıldı Son Dakika: Bakan Soylu çağrıda bulunmuştu! Mehmet Ağar, Bodrum'daki Yalıkavak Marina'nın yönetim kurulundan ayrıldı         
14:56
Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti         
14:47
Süper Lig'de şike iddiası! Galatasaray, Aboubakar ve Hataylı Billong için başvuru yaptı Süper Lig'de şike iddiası! Galatasaray, Aboubakar ve Hataylı Billong için başvuru yaptı         
14:34
Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler         
13:12
Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı         
13:07
Kızılyıldız-Partizan maçında sahaya damga vuran olay! Maç bitti, rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi Kızılyıldız-Partizan maçında sahaya damga vuran olay! Maç bitti, rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi         
11:37
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı         
11:18
Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım         
11:09
Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi         
10:38
Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler         
10:10
Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı         
10:02
Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi         
09:29
Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2021 15:53:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Bakan Kurum, "2012 yılından bu yana 2.5 milyon konutu vatandaşımıza teslim ettik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement