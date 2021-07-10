AK Parti Trabzon İl Başkanlığı binası
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un il başkanlığına gelişi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un partililerle görüşmesi ve ziyaretten detaylar
Bakan Kurum'un Çömlekçi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katılması TRABZON - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Kurum, ziyaretin ardından Çömlekçi Mahallesinde Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katıldı.
Kaynak: AA
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