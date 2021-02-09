Son Dakika | Bakan Kurum: "Ankara'da bugüne kadar 91 bin 500 konutun yapımını tamamladık" - Son Dakika

Son Dakika | Bakan Kurum: "Ankara'da bugüne kadar 91 bin 500 konutun yapımını tamamladık"

09.02.2021 16:22
Son Dakika | Bakan Kurum:

Son dakika haber... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ankara'da sosyal konut kapsamında bugüne kadar 91 bin 500 konutun yapımını tamamladık.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ankara'da sosyal konut kapsamında bugüne kadar 91 bin 500 konutun yapımını tamamladık. Şu anda 100 bin konut kapsamında 12 bin 500 sosyal konutun yapımı fiilen Ankara'nın ilçelerinde devam etmektedir. Diğer taraftan kentsel dönüşümle ilgili hem tarihi mekanların dönüşümü hem de riskli binaların dönüşümüne ilişkin de Ankara'nın hemen hemen her ilçesinde projelerimizi yapmaya gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Ankara'nın Güdül ilçesini ziyaret etti. İlk olarak Güdül Belediye Binası'nı ziyaret eden ve burada Güdül Belediye Başkanı ile bir araya gelen Bakan Kurum, daha sonra hazine taşınmazı satın alan 256 aileyi temsilen gelen 5 kişiye tapularını teslim etti. Eski hükümet konağında incelemelerde bulunmasının ardından Güdül'de yer alan İnönü Mağaraları'na geçen Bakan Kurum burada açıklamalarda bulundu.

Ankaralı vatandaşların ihtiyaçlarını proje noktasında giderecek çalışmaları yapmaya gayret gösterdiklerini belirten Bakan Kurum, "Biz yerel seçim sürecinde de aşk ile çalışan yorulmaz dedik. Neşet Ertaş'ın söylediği gibi. Biz aşk ile vatandaşın rızasını alarak, onların gönlünü alarak şehirlerimizi ihya ve inşa etmek üzere çalışıyoruz ve amacımız eser siyaseti yapmaktır eser üretmektir. Gece gündüz tüm ekibimizle, milletvekillerimizle belediye başkanlarımızla birlikte çalışıyoruz. Bu kapsamda Ankara'mızda da çok büyük projeler gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Ankara'da sosyal konut kapsamında bugüne kadar 91 bin 500 konutun yapımının tamamlandığını belirten Bakan Kurum şunları kaydetti:

"Şu anda 100 bin konut kapsamında 12 bin 500 sosyal konutun yapımı fiilen Ankara'nın ilçelerinde devam etmektedir. Diğer taraftan kentsel dönüşümle ilgili hem tarihi mekanların dönüşümü hem de riskli binaların dönüşümüne ilişkin de Ankara'nın hemen hemen her ilçesinde projelerimizi yapmaya gayret gösteriyoruz. Tarihi mekanların dönüşümü için Altındağ ilçemizde Ankara Kalesi'nden başlayıp Hergele Meydanı'na kadar uzanan tarihi bir dönüşümü inşallah yapacak adımları atıyoruz. Bu çerçevede Hergele Meydanı'ndaki ihalemizi gerçekleştirdik. Oradaki vatandaşlarımızın esnafımızın taşınması üzerine yapılması gereken hem satış primleri hem de otelci kardeşlerimizin taşınacağı alanlara ilişkin çalışmalarımız da belediyemizle birlikte yürütüyoruz. Ankara Kalesi etrafında kentsel dönüşüm çalışması yürütüyoruz. Bu kapsamda da inşallah dönüşümü de hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Ankara merkezli sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu 81 ilde yeşil alan miktarımızı artıracak 81 milyon metrekare hedefiyle millet bahçesi projelerimizi yürütüyoruz ve merkezini Ankara'ya aldığımız kuzeyini güneyini batısını doğusunu birleştirdiğimiz 4 ana ekolojik hat üzerinde millet bahçelerini yatayda birleştirmek suretiyle şehirlerimizdeki yeşil alan miktarını artıracak adımları atıyoruz. Bu kapsamda Ankara'ya tam 19 tane yaklaşık 4 milyon metrekare büyüklüğünde millet bahçesi kazandırıyoruz. Hem merkezde hem de ilçelerinde olmak üzere millet bahçeleriyle birlikte Ankaralı hemşehrilerimiz hafta sonları burada aileleriyle birlikte hoş vakit geçirebilecekler. Bu doğal güzelliklerden faydalanabilecekler. Yine belediyelerimizin ihtiyaçları olan gerek araç gereç noktasında gerek köylerimizin ilçelerimizin yol yapımı noktasında altyapı noktasında her türlü ihtiyaçlarında İller Bankası Genel Müdürlüğü eliyle kredilerimize gerek hibe gerek de kredi desteğiyle yapmaya gayret gösteriyoruz."

Güdül ilçesinin Türkiye'nin 15'inci Anadolu'nun da ilk 'sakin şehir' unvanını aldığı bilgisini veren Bakan Kurum, "Şehitleriyle, mertleriyle ünlü bir ilçemiz. Eski belediye binamızı kaymakamlığımızı da yeni alanlara taşımak, o alanda da meydan çalışmasıyla birlikte meydan ticaretini canlandıracak Ankara'dan Anadolu'dan gelecek her vatandaşımıza hizmet verecek restoranları, tarihi alanları mekanlarının ihyasıyla birlikte Güdül'ün merkezinde çok büyük bir proje gerçekleştiriyor olacağız. Buradaki tarihi mekanları konaklarımızı restore ediyoruz ve bu kapsamda belediyemizle ortaklaşa bir proje türüyoruz bakanlık olarak. O projelere de gerek hibe gerek kredi desteği vermek üzere o sakin şehir Güdül'ü çok daha fazla ihya edecek tarihi mekanları güzelleştirecek çalışmaları yapacağız" şeklinde konuştu.

(Mevlüt İşli – Bayram Türüdü/İHA)

Murat Kurum, Hükümet, Ankara, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Bakan Kurum: 'Ankara'da bugüne kadar 91 bin 500 konutun yapımını tamamladık' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İnce tehdidi İYİ Parti'yi hareketlendirdi! Vekil kaybetmek istemeyen Akşener önlem aldı "Kılıçdaroğlu'ndan kurtulmanın yolu basit" diyen CHP lideri, Erdoğan'ı televizyona davet etti Muhtarlık seçimi nedeniyle birbirine düşen iki aile arasında silahlar çekildi: 1 ölü, 2 ağır yaralı İstanbul için şiddetli kar uyarısı! Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek, yağış cumartesi gecesi başlayacak Cyberpunk ve Witcher'ın geliştiricisi CD Projekt hacklendi! Önemli veriler ele geçirildi Tedavisi olmayan hastalığa yakalanan Ömür Gedik, tek tek yaşadıklarını anlattı Atatürk portresinin üzerindeki perde olay oldu! Tepkilerin odağındaki isimden eleştirilere yanıt: Art niyetli çevrelerin düşündüğü gibi biri değilim Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan dikkat çeken sigara mesajı: Haram olan bu büyük tehlikeye bir son verelim
Taytlı tulumuyla poz veren Volkan Demirel'in eşi amuda kalktı! Paylaşımına beğeni yağdı Taytlı tulumuyla poz veren Volkan Demirel'in eşi amuda kalktı! Paylaşımına beğeni yağdı         
15:49
Trafik kazasında yakın arkadaşını kaybeden Celil Nalçakan, ölüm haberiyle yıkıldı Trafik kazasında yakın arkadaşını kaybeden Celil Nalçakan, ölüm haberiyle yıkıldı         
15:25
Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mohamed: Fenerbahçe'den teklif aldım Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mohamed: Fenerbahçe'den teklif aldım         
15:22
Zehirli balık kafalarından yiyen 8 çoban köpeği telef oldu Zehirli balık kafalarından yiyen 8 çoban köpeği telef oldu         
14:57
Türkiye'deki tek vaka! İstanbul'da tedavi gören bir hastada Brezilya mutasyonu tespit edildi Türkiye'deki tek vaka! İstanbul'da tedavi gören bir hastada Brezilya mutasyonu tespit edildi         
14:38
İlahiyat Dekanı Cevdet Kılıç'tan 'skandal' Boğaziçi paylaşımı: Biz gece vakti işi bitirir, ertesi gün işe gideriz İlahiyat Dekanı Cevdet Kılıç'tan 'skandal' Boğaziçi paylaşımı: Biz gece vakti işi bitirir, ertesi gün işe gideriz         
14:12
Çin'de araştırmalar yapan DSÖ: Koronavirüsün Wuhan'dan çıktığına ve yarasaların bulaştırdığına dair kanıt yok Çin'de araştırmalar yapan DSÖ: Koronavirüsün Wuhan'dan çıktığına ve yarasaların bulaştırdığına dair kanıt yok         
14:00
Göbeklitepe'de ortaya çıkan ve ansızın kaybolan metal blok dünya basınında geniş yankı uyandırdı: Uzaylılar Anadolu'da Göbeklitepe'de ortaya çıkan ve ansızın kaybolan metal blok dünya basınında geniş yankı uyandırdı: Uzaylılar Anadolu'da         
13:19
Önceden çöpe atılan tuşlu telefonlar şimdi yok satıyor Önceden çöpe atılan tuşlu telefonlar şimdi yok satıyor         
12:35
Gerçek diye imitasyon altınları gasbetti, Gerçek diye imitasyon altınları gasbetti, "Bir daha öyle yapmasınlar, gerçeklerini koysunlar" diyerek pes dedirtti         
12:29
Boğaziçi Üniversitesi'yle ilgili paylaşım yapan Seray Sever'e tepki yağdı Boğaziçi Üniversitesi'yle ilgili paylaşım yapan Seray Sever'e tepki yağdı         
11:44
Yangın nedeniyle mahsur kaldıkları binada korkmaması için oğlunun gözlerini kapatan baba yürekleri dağladı Yangın nedeniyle mahsur kaldıkları binada korkmaması için oğlunun gözlerini kapatan baba yürekleri dağladı         
11:32
Kulislerdeki iddia bomba etkisi yarattı! İYİ Partili 7 vekil İnce'nin partisine geçmeye hazırlanıyor Kulislerdeki iddia bomba etkisi yarattı! İYİ Partili 7 vekil İnce'nin partisine geçmeye hazırlanıyor         
11:26
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçedeki bütün öğrencilere tablet dağıtıyor Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçedeki bütün öğrencilere tablet dağıtıyor         
10:49
Rahmetli Kayahan'ın kızı Aslı Gönül Açar, değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi Rahmetli Kayahan'ın kızı Aslı Gönül Açar, değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi         
10:22
Hamile eşini vahşice öldüren katil koca, oğluna isim düşünürken niyetini açık etmiş Hamile eşini vahşice öldüren katil koca, oğluna isim düşünürken niyetini açık etmiş         
08:50
Sütyensiz spor yaptığı anları paylaşan Songül Karlı, frikiğiyle yine sosyal medyayı salladı Sütyensiz spor yaptığı anları paylaşan Songül Karlı, frikiğiyle yine sosyal medyayı salladı         
00:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2021 16:38:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Bakan Kurum: "Ankara'da bugüne kadar 91 bin 500 konutun yapımını tamamladık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei