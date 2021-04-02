"Çevre kirliliğine neden olduğunu tespit ettiğimiz 2 işletmeye 575 bin 263 TL ceza uyguladık" - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'da bazı otel ve tatil köylerinin plaj düzenleme çalışmalarında mermer ve kuvars tozu kullandıklarına yönelik şikayetler üzerine inceleme başlatıldığını açıkladı. Bu kapsamda 37 tesisin incelendiğini belirten Bakan Kurum, "Kum numuneleri aldık ve çevre kirliliğine neden olduğunu tespit ettiğimiz 2 işletmeye 575 bin 263 TL ceza uyguladık" dedi.

Konu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Muğla Bodrum'da bazı otel ve tatil köylerinin plaj düzenleme çalışmalarında mermer ve kuvars tozu kullandıklarına yönelik şikayetler üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerimizce bölgede inceleme başlattık. Havadan ve karadan gerçekleştirdiğimiz denetim çalışmalarımızda kısa süre içerisinde 37 tesisi denetleyerek kum numuneleri aldık ve çevre kirliliğine neden olduğunu tespit ettiğimiz 2 işletmeye 575 bin 263 TL ceza uyguladık. Denetimlerimize aralıksız devam ediyoruz. Ekiplerimizin kontrolörlüğünde, kirliliğe neden olan işletmeler temizlik çalışmalarını başlattılar. Sahillerimiz tamamen eski haline dönene dek çalışmalarını sürdürecekler. Cennet vatanımızın güzel koylarının kirletilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Çevresel denetimlerimizin yanı sıra kaçak yapılaşmayla mücadelemizi de kesintisiz sürdürmeye, doğa harikası koylarımızı en güzel haliyle geleceğe taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

(Utku Şimşek/İHA)