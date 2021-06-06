Son Dakika! Bakan Kurum deniz salyası sorunuyla ilgili açıklama yaptı! Marmara ve Boğaz'da gereken adımları atacağız - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Belediyeler Birliğince düzenlenecek "Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı"na katılmak için Koceali'ne gitti. Son dönemde ortaya çıkan ve endişe yaratan görüntülere sebebiyet veren deniz salyası sorununa ilişkin açıklamalarda bulunan Kurum, "Çalışmalarımızı yerinde görmek çözüm önerilerine ilişkin çalışmalarımızı yapmak üzere geldik. Bir toplantı düzenleyeceğiz. Öncesinde çalıştayımızla sürece başladık. Diğer taraftan üniversitelerimiz ve bilim insanlarımızla yürüttüğümüz faaliyetlerimiz var. Çalışmalarımızı başlattık." dedi.

"91 AYRI NOKTADAN ALINAN NUMUNELER İNCELENİYOR"

"91 ayrı noktadan numuneler aldık." diyen Bakan Kurum, açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Alınması gereken acil ve uzun vadeli planlarımızı belediyelerimiz, valililerimiz, Marmara kıyısındaki STK'lar ve sanayi kuruluşlarımızla eylem planları çerçevesinde yatırımlarımızı yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Marmara'mız için adımlarımızı atacağız.

"MARMARA'YI KADERİNE TERK ETMEYECEĞİZ"

Marmara'mızı koruma altına alacağız. Yapılması gereken tüm adımları atacağız. Afet Yönetim Planı çerçevesinde Marmara koruma altına alınacak. 7 gün 24 saat esasıyla çalışarak müsilaj sorununu ortadan kaldıracağız. Katılımcı bir eylem planıyla mücadele edeceğiz. Marmara'yı kaderine terk etmeyeceğiz.

700 bilim insanı, STK katıldı, fikir ve önerilerini paylaştılar. İnşallah hep birlikte bir afet yönetim planı çerçevesinde Marmara'mızı koruyacağız ve koruma altına alacağız. İklim değişiyor ve etkilerini her yerde hissediyoruz. Bu eylem planlarımızın çerçevesinde atılması gereken adımları atacağız. Cumhurbaşkanımızın çevre hassasiyeti çok yüksek, çok şanslıyız. Tüm desteği belediyelere vermek suretiyle bu süreci halledeceğiz. 7 gün 24 saat çalışmalarımızı göreceksiniz."