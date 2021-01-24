Son Dakika | Bakan Kurum: Elazığ'da inşa ettiğimiz konutları yarın teslim edeceğiz - Son Dakika
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Son Dakika | Bakan Kurum: Elazığ'da inşa ettiğimiz konutları yarın teslim edeceğiz

24.01.2021 13:35
Son Dakika | Bakan Kurum: Elazığ'da inşa ettiğimiz konutları yarın teslim edeceğiz

Edinilen son dakika haberine göre ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da inşa edilen konutları yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile vatandaşlara teslim edeceklerini açıkladı.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da inşa edilen konutları yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile vatandaşlara teslim edeceklerini açıkladı.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Elazığ depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Geçen bir yılda yaraları sarmak için milletimizle el birliği içinde var gücümüzle çalıştık. Yarın da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, inşa ettiğimiz konutları Elazığlı kardeşlerimize teslim edeceğiz" dedi.Bakan Kurum'un paylaştığı videoda, konutların görüntüsü de yer aldı.


Kaynak: DHA
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