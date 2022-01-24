Üye Girişi
Son dakika! Bakan Kurum, Elazığ depreminin 2. yılı dolayısıyla video mesaj yayımladı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika! Bakan Kurum, Elazığ depreminin 2. yılı dolayısıyla video mesaj yayımladı Açıklaması

24.01.2022 11:52
Son dakika! Bakan Kurum, Elazığ depreminin 2. yılı dolayısıyla video mesaj yayımladı Açıklaması

Son dakika gündem haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Cumhuriyet tarihimizin en hızlı ve kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmasını Elazığ ve Malatya'da başlattık. Özellikle Elazığ'ı adeta baştan aşağı yeniden imar, inşa ve ihya ettik." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Cumhuriyet tarihimizin en hızlı ve kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmasını Elazığ ve Malatya'da başlattık. Özellikle Elazığ'ı adeta baştan aşağı yeniden imar, inşa ve ihya ettik." dedi.

Bakan Kurum, Elazığ depreminin 2'nci yılı dolayısıyla yayımladığı video mesajda, o gün yaşanan acının tazeliğini koruduğunu belirterek, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Son yüzyılda Türkiye'nin hemen hemen her yerinde deprem nedeniyle acılar yaşandığını, 60 büyük depremde 90 bin vatandaşın toprağa verildiğini ifade eden Kurum, 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde Elazığ'da 50, Malatya'da ise 155 binanın depremin ilk anında yıkıldığını anımsattı.

"Tek bir afetzede kardeşimizi evsiz bırakmadık"

Depremin olduğu gece, dünyanın, bir devlet ve milletin nasıl tek yürek olduğuna şahitlik ettiğine dikkati çeken Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla devletin tüm kurumlarının seferberlik ruhuyla, Elazığlıların ve Malatyalıların yanına koştuğunu hatırlattı.

Bakan Kurum, ilgili kurumlarla, bir ay boyunca Elazığ ve Malatya'dan ayrılmadan, arama-kurtarma, hasar tespit ve yıkım çalışmalarını hızlıca tamamladıklarını, vatandaşları kira, eşya ve taşınma yardımlarıyla desteklediklerini belirterek, "Hiçbir kardeşimizi aç ve açıkta bırakmadık. Cumhuriyet tarihimizin en hızlı ve kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmasını Elazığ ve Malatya'da başlattık. Özellikle Elazığ'ı adeta baştan aşağı yeniden imar, inşa ve ihya ettik. Elazığ ve Malatya'da toplam 36 bin yeni yuva ve iş yerimizin inşa çalışmalarına hemen başladık. 7 ay gibi kısa bir sürede tamamladığımız ilk 8 bin yuvamızı Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle depremzede kardeşlerimize teslim ettik. Kalan konutlarımızı da etaplar halinde teslim ederek, tek bir afetzede kardeşimizi evsiz bırakmadık." değerlendirmesinde bulundu.

Elazığ ve İzmir'de yaşanan depremlerin deprem dönüşümünün Türkiye için ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdiğini dile getiren Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"2012 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'dan başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğiyle bugüne kadar 2 milyon 800 bin bağımsız birimde ikamet eden 12 milyonu aşkın vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına alacak dönüşüm faaliyetlerini tamamladık. 81 ilimizdeki binlerce şantiye alanımızda, yüz binlerce mühendis, mimar ve işçi kardeşimizin mahir elleriyle; sahada 120 milyar lira yatırım bedeliyle, 140 bini İstanbul'da olmak üzere ülke genelinde 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konut çalışmamızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kararlılıkla 2022 yılının sonunda, sahada sürdürdüğümüz tüm bu projeleri, 350 bin yeni yuva ve iş yerimizi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz."

"Yine bu yıl Sayın Cumhurbaşkanı'mızın milletimize yeni sosyal konut müjdeleri vereceği bir yıl olacaktır." ifadelerini kullanan Kurum, "2022 yılında da milletimiz için 'yerinde, gönüllü ve hızlı dönüşüm' demeye devam edeceğiz. Eskiyen evleri ve riskli yapıları yenilemeye; çevreye duyarlı, kimlikli, özgün, sağlam, güvenli yapılara sahip, kültürel değerlerini yaşatan şehirler inşa etmeye azimle devam edeceğiz." dedi.

Bakan Kurum, Elazığ, Malatya ve İzmir depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da baş sağlığı diledi.

Son dakika! Bakan Kurum, Elazığ depreminin 2. yılı dolayısıyla video mesaj yayımladı Açıklaması
Son dakika! Bakan Kurum, Elazığ depreminin 2. yılı dolayısıyla video mesaj yayımladı Açıklaması
Son dakika! Bakan Kurum, Elazığ depreminin 2. yılı dolayısıyla video mesaj yayımladı Açıklaması
Son dakika! Bakan Kurum, Elazığ depreminin 2. yılı dolayısıyla video mesaj yayımladı Açıklaması

YORUMLAR
500

geri dönüşüm, Malatya, Elazığ, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Bakan Kurum, Elazığ depreminin 2. yılı dolayısıyla video mesaj yayımladı Açıklaması - Son Dakika


Karda mahsur kalan belediye başkanı, vatandaşı kardan kurtarmaya gidiyormuş! Karda mahsur kalan belediye başkanı, vatandaşı kardan kurtarmaya gidiyormuş!         
12:27
Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu         
12:19
Nagehan Alçı: Başörtüsü yasaklarına karşı kampanyanın ilk imzacısıdır Sezen Aksu! Nagehan Alçı: Başörtüsü yasaklarına karşı kampanyanın ilk imzacısıdır Sezen Aksu!         
12:16
Çalışma şartlarına isyan ettiler! Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore asker tarafından alıkonuldu Çalışma şartlarına isyan ettiler! Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore asker tarafından alıkonuldu         
12:00
Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi         
11:58
Bakan Koca, sırtında hasta taşıyan 112 çalışanının videosunu paylaştı! Bakan Koca, sırtında hasta taşıyan 112 çalışanının videosunu paylaştı!         
11:47
24 Ocak, Saat 11,32! Haftaya düşüşle başlayan dolar 13,37'den işlem görüyor 24 Ocak, Saat 11,32! Haftaya düşüşle başlayan dolar 13,37'den işlem görüyor         
11:30
Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor         
10:28
Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek         
10:04
Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi         
09:19
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27
İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı         
20:49
Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı         
16:03
"Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması "Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması         
15:50
Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar         
15:49
Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu         
15:22

Son Dakika Haberleri
12:26 Karda mahsur kalan belediye başkanı, vatandaşı kardan kurtarmaya gidiyormuş!
12:19 Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu
12:16 Nagehan Alçı: Başörtüsü yasaklarına karşı kampanyanın ilk imzacısıdır Sezen Aksu!
12:16 Yıldız Tilbe'den aşk itirafı: Benim için aşk olayı bitti
12:06 4 enstrüman hayata geçiriliyor! Merkez Bankası'ndan rezervleri 85 milyar dolar artıracak adım
11:59 Çalışma şartlarına isyan ettiler! Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore asker tarafından alıkonuldu
11:59 Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti!
11:58 Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi
11:57 Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti!
11:53 Hayranlarını sevindiren haber! Can Yaman yeni projesi için Türkiye'ye dönüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 12:35:52. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! Bakan Kurum, Elazığ depreminin 2. yılı dolayısıyla video mesaj yayımladı Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement