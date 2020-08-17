Son dakika... BAKAN KURUM, İSTANBUL'DA İLK OLAN GÜRÜLTÜ BARİYERİ PROJESİNİ İNCELEDİ - Son Dakika

Son dakika... BAKAN KURUM, İSTANBUL'DA İLK OLAN GÜRÜLTÜ BARİYERİ PROJESİNİ İNCELEDİ

Son dakika haberi... Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ümraniye'de uygulamaya konulan gürültü bariyeri projesini inceledi.

Son dakika... BAKAN KURUM, İSTANBUL'DA İLK OLAN GÜRÜLTÜ BARİYERİ PROJESİNİ İNCELEDİ, System.String[]

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ümraniye'de uygulamaya konulan gürültü bariyeri projesini inceledi. Bakan Kurum, "İnşallah İstanbul'un çeşitli noktalarında vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için bunun gibi projeleri ilgilendiren her alanda yapacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki üç noktadan biri olan Ümraniye Millet Bahçesi'ndeki gürültü bariyeri projesini inceledi. Bakan Kurum, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile birlikte çalışmaları yerinde görerek yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kurum, incelemenin ardından elektrikli aracın direksiyonuna geçerek, millet bahçesi içerisinde bulunan halı saha ve mini golf sahasını gezdi. "2023 YILINA KADAR 60 BİN METREKARE GÜRÜLTÜ BARİYERİ YAPMA HEDEFİNDEYİZ" Bakan Kurum burada yaptığı açıklamada, "Gürültü bariyeri bizim çevremizi, doğamızı, insanlarımızın sağlığını korumak adına geliştirdiğimiz projelendirdiğimiz ve Türkiye'nin 2023 yılına kadar 60 bin metrekare gürültü bariyeri yapma hedefiyle yola çıktığımız bir projemiz. Dünya sağlık örgütü verilerine baktığınızda İstanbul en gürültülü 5 şehir arasında yer alıyor. İstanbul'umuzda belediyelerimizle birlikte ortak bir proje yürütüyoruz. Belediyelerimiz vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı parklar, bahçeler, konutlar, yaşam alanlarında gürültü haritaları çıkarıyorlar. Bu gürültü haritaları çerçevesinde insan sağlığını etkileyebilecek alanlarda  belediyelerimizle birlikte gürültü bariyeri projelerimiz var. Bu kapsamda İstanbul'da üç alanda çalışıyoruz. Birisi Ümraniye E-80 karayolu güzergahı üzerinde, biri Maltepe D-100 karayolu, diğeri de Beyoğlu Haliç güzergahı üzerinde üç projemiz var. Hedefimiz 2023 yılına kadar en az 60 bin metrekare gürültü bariyeri projesini tamamlamaktır. Bu kapsamda ilk projemizi Ümraniye'de Ümraniye Belediyemiz ve İller Bankası Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğümüzle birlikte gerçekleştirdik. Yüksekliği yaklaşık dört buçuk metreyi bulan ve bin 300 metre uzunluğunda, yaklaşık 6 bin metrekare gürültü bariyerini tamamlamak üzereyiz. Tabi önemli bir proje bu. Tabi proje kapsamında Ümraniye Belediyemizle yürüttüğümüz bu projeye 5 milyon lira hibe desteği sağladık" diye konuştu. BAKAN KURUM, CEP TELEFONUDAN SES YALITIMI PROGRAMI İLE ÖLÇÜM YAPTI

Bakan Kurum, "İlk başta baktığımız verilerle, proje yapılmadan gürültü haritasına baktığımızda 132 db gürültü vardı. Proje yapıldıktan sonra gürültü haritalarına baktığımızda ise 60 db'ye kadar buradaki gürültü düşmüş durumda" şeklinde konuştu. Bakan Kurum daha sonra cep telefonundan ses yalıtımı programını açarak gürültü ölçümü yaptı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Bakan Kurum'a projeye verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Ümraniye, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 20:17

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... BAKAN KURUM, İSTANBUL'DA İLK OLAN GÜRÜLTÜ BARİYERİ PROJESİNİ İNCELEDİ - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Altay ile anlaştı Türk dizilerinin sıkı takipçisi Cardi B'den yönetmenlere çağrı: Bir sultan dizisi daha yapar mısınız? Fenerbahçeli Luiz Gustavo, Monaco'nun radarına girdi Metropoll anketinde büyük sürpriz! Barajı iki parti geçiyor, Davutoğlu yükselişte Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi Son Dakika: Galatasaray, Omar Elabdellaoui anlaştığını duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık tazminat davası açtı Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden koronavirüs uyarısı: Risk hiç olmadığı kadar büyük Koronavirüsün başlangıç noktası Wuhan'dan korkutan görüntüler! Yüzlerce insan önlem almadan eğledi Fenerbahçe, altyapı antrenörlüğüne Ekrem Ekşioğlu'nu getirdi Biden'ın skandal sözleri sonrası Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Birinci sınıf satranç oyuncusu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü Acun'un takımı Fortuna Sittard, Union Berlin'li Polter'i transfer etti
Terör örgütünde petrol paylaşımı kavgası! Mazlum Kobani ve Murat Karayılan birbirine girdi Terör örgütünde petrol paylaşımı kavgası! Mazlum Kobani ve Murat Karayılan birbirine girdi         
16:22
Quique Setien ile yollarını ayıran Barcelona, Ronald Koeman'ı teknik direktörlüğe getirdi Quique Setien ile yollarını ayıran Barcelona, Ronald Koeman'ı teknik direktörlüğe getirdi         
16:06
Şeyma Subaşı, evini polis bastığı yönündeki iddiaları yalanladı Şeyma Subaşı, evini polis bastığı yönündeki iddiaları yalanladı         
15:33
Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı         
14:46
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti         
14:42
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu         
14:18
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı         
14:04
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor         
13:55
Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence "George Floyd" muamelesi! Dakikalarca boynuna bastırıldı         
13:41
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı         
13:27
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti         
13:09
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu 17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu         
12:46
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı         
12:41
2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladıktan sonra dondurma yiyip jandarmaya teslim oldu 2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladıktan sonra dondurma yiyip jandarmaya teslim oldu         
12:36
Ağrı Dağı'nın zirvesine 1000 metre kala bulunan kamp alanı çöplüğe döndü Ağrı Dağı'nın zirvesine 1000 metre kala bulunan kamp alanı çöplüğe döndü         
12:29
Dünyanın en zehirli yılanlarından Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü         
12:07
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını         
11:58
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler         
11:30
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı         
11:25
Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntü Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntü         
11:19
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu         
10:28
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı         
09:29
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı         
09:14
Messi, Barcelona'dan ayrılma kararını yönetime bildirdi Messi, Barcelona'dan ayrılma kararını yönetime bildirdi         
09:11
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı         
09:02
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı         
09:01
Savunmanın devleri listesi Defense News Top 100'e 7 Türk şirketi girdi Savunmanın devleri listesi Defense News Top 100'e 7 Türk şirketi girdi         
08:59
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı         
08:49
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı         
07:25
Cenazeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı Cenazeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı         
06:33
Dışişleri'nden Ermenistan'a sert tepki: Sinsi ittifakın farkındayız Dışişleri'nden Ermenistan'a sert tepki: Sinsi ittifakın farkındayız         
00:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2020 20:45:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... BAKAN KURUM, İSTANBUL'DA İLK OLAN GÜRÜLTÜ BARİYERİ PROJESİNİ İNCELEDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei