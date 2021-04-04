Son dakika: Bakan Kurum: Kanal İstanbul'u yapacağız! Şimdi her zamankinden daha çok inanıyoruz - Son Dakika

Son dakika: Bakan Kurum: Kanal İstanbul'u yapacağız! Şimdi her zamankinden daha çok inanıyoruz

04.04.2021 21:58
Son dakika: Bakan Kurum: Kanal İstanbul'u yapacağız! Şimdi her zamankinden daha çok inanıyoruz, System.String[]

Son dakika haberleri: ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 104 emekli amiralin yayınladığı bildiriye tepki göstererek, "Kanal İstanbul'u yapacağız! Şimdi her zamankinden daha çok inanıyoruz" ifadelerini kaydetti.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 104 emekli amiralin yayınladığı bildiriye tepki göstererek, "Kanal İstanbul'u yapacağız! Şimdi her zamankinden daha çok inanıyoruz" ifadelerini kaydetti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında emekli amirallerin yaptığı bildiriyi kınadı. Bakan Kurum, Kanal İstanbul Projesini yapacaklarına olan inancının arttığı belirterek, "Kanal İstanbul'u yapacağız! Şimdi her zamankinden daha çok inanıyoruz. Dün gece itibariyle, Cumhurbaşkanımızın 'inadına yapacağız!' derken tam olarak neyi, nereleri, hangi mihrakları, kimleri kastettiği ayan beyan ortaya çıkmıştır. Bu sözde emekli Amirallerin yelkenlerini kimin rüzgarıyla şişirdiklerini milletimiz çok iyi bilmektedir. ve milletimiz her fırsatta onlara; 'Hükümetlere istikamet verdiğiniz o deniz bitti!' demiştir" açıklamasında bulundu.

'BUNLAR, AYNI FABRİKADAN ÇIKMIŞ VESAYETÇİ ODAKLARIN SON KALINTILARIDIR'Bakan Kurum, yaptığı açıklamasında Kanal İstanbul Projesini eleştirenlerin ÇED Raporu'nu incelemediklerini belirterek "Bugün, 'Ya Kanal ya İstanbul' diyenlerle; ÇED Raporu'nu okumadan televizyonlarda ahkam kesenlerle, Gezi sürecinde hadsizce hükümetimizden tüm dev projelerin durdurulmasını isteyenler; Türkiye'nin tüm projelerine itiraz eden takozcu odalar ve birliklerle; bu ülkedeki her hayra fren olmaya çalışan kör ve sağır muhalefet anlayışı; Bundan 1 yıl önce Kanal İstanbul'a dair millet iradesini yok sayan açıklamalarıyla ortaya çıkan 126 emekli büyükelçinin sözleriyle; dün gece yarısı, Kanal İstanbul'u bahane edip, zihinlerindeki antidemokratik kalıntıları izhar eden darbeci bildiriye imza atan 104 emekli amiralin kullandığı ifadeler ne kadar da birbirlerine benzemektedir. Bunlar; aynı gönyeyle çizilmiş, aynı tezgahtan geçirilmiş, aynı merkezden sufle almış, aynı fabrikadan çıkmış, yıllar yılı millet iradesine kast eden vesayetçi odakların son kalıntılarıdır, son sözleridir" ifadelerini kaydetti.'SİZ BİR SÖYLEYECEKSİNİZ, BİZ BİN YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ülkenin ve milletin hayrına gördükleri projeleri esere dönüştürmeye devam edeceklerini belirtti. Bakan Kurum, "Siz bir söyleyeceksiniz, biz bin yapmaya devam edeceğiz. Siz olmaz diyeceksiniz, biz nasıl olduğunu eser üreterek ortaya koymaya devam edeceğiz. Olmaz dediğiniz nice projelerimiz gibi Kanal İstanbul'u da milletimize armağan edeceğiz." diyerek Kanal İstanbul'a karşı olanlara tepki gösterdi. Kanal İstanbul'un tamamlandığında denizcilik, ulaşım ve uluslararası ilişkiler tarihini de değiştireceğini aktaran Kurum, "Bir devlet ve millet projesidir. Bu aziz vatanın istiklalinin, gelecek nesillerimizin istikbalinin garantisidir. Dünyanın inci gerdanlığı olan İstanbul Boğazımızı koruma, kurtarma, özgürlüğünü teminat altına alma projesidir. 1400 yıllık sevdamız olan İstanbul'un var olan marka değerini en yüksek noktaya taşıyacak projedir. Türkiye'yi şehircilik, lojistik, ulaşım, AR-GE ve deniz ticaretinin merkez ülkesi konumuna yükseltecektir. On binlerce gencimize istihdam sağlayacak, yatırım bedelini birkaç yıl içerisinde karşılayacak, her yıl milli ekonomimize milyarlarca liralık katkı sunacak bir projedir. 56 kurum ve kuruluşumuzun, belediyelerimizin, üniversitelerimizin, 200'den fazla bilim adamımızın, medya ve vatandaşlarımızın katkılarıyla hazırlanan Türkiye'nin en kapsamlı ÇED Raporu'yla hayata geçirilmektedir" dedi.Bakan Kurum, Kanal İstanbul'un dünyanın en çevreci ve doğaya saygılı projelerinden biri olduğunu ifade ederek açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Proje alanının yaklaşık yüzde 52'si yeşil alan olan; sosyal donatı alanları, yürüyüş parkurları, bisiklet yolları, millet bahçeleri ve ekolojik koridorlardan oluşan Türkiye'nin en çevreci şehircilik projesidir. Deprem Dönüşümü Rezerv Konut Alanı'nda, 500 bin nüfusuyla Dünya'nın en geniş akıllı şehri kurulacaktır. Tüm konutlar; mahalle kültürümüzü yansıtan, az katlı, yatay mimarinin hakim olduğu bir anlayışla inşa edilecektir. Tüm planlama çalışmalarımızı tamamladık. 1/100 bin ölçekli çevre düzeni planı bitti. 1/5 bin ölçekli Nazım İmar Planı bitti. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bitti. Şimdi her adaya göre projelerimizi hazırlıyoruz. Büyük Türkiye'nin en büyük yatırımı olacak Kanal İstanbul, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."


Son dakika: Bakan Kurum: Kanal İstanbul'u yapacağız! Şimdi her zamankinden daha çok inanıyoruz

Murat Kurum, İstanbul, Türkiye, Emekli, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika: Bakan Kurum: Kanal İstanbul'u yapacağız! Şimdi her zamankinden daha çok inanıyoruz - Son Dakika


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