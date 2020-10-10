Son dakika haber! Bakan Kurum, Karatay Termal Tatil Köyü'nü hizmete açtı - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dünyada turizm alışkanlıklarının değiştiğini, insanların daha sakin ve doğal tatiller aradığını dile getirerek, " Konya'nın üstü insanlığa nasıl tarihi, kültürel, manevi şifalar sunuyorsa, altı da termal kaynaklarıyla sıcak sularıyla insanlığa şifa sunuyor." dedi.

Bakan Kurum, Karatay Belediyesince hizmete alınan İsmil Mahallesi'ndeki Karatay Termal Tatil Köyü'nün açılışına katıldı.

Konya'nın, Anadolu'da bin yıllık medeniyetin kadim şehri olduğunu belirten Kurum, "Son 18 yılda, Konya'mızı, bu değerlerine yakışır bir marka şehir haline getirecek birbirinden kıymetli projeleri tamamladık. Sanayiden tarıma, turizmden sağlığa, ulaşımdan eğitime, çevre ve şehirciliğe kadar pek çok dev yatırımı hayata geçirdik. Geçtiğimiz hafta, Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle, Konya Şehir Hastanemizin, yeni sosyal konutlarımızın, yeni lojistik merkezimizin, yol, köprü ve kavşak yatırımlarımızın açılışını yaptık. Güçlü Türkiye'nin güçlü şehirleri için kentsel dönüşümden sosyal konutlara, millet bahçelerinden çevre yatırımlarına kadar her alanda tarihi adımlar atmaya devam ediyoruz, edeceğiz." diye konuştu.

Kurum, Konya'nın şehircilik kültürüyle, tarihi değerleriyle, yer altı zenginlikleriyle müstesna bir şehir olduğunu dile getirdi.

Mevlana'nın da İsmil'deki şifalı suyu Mevlevihanelere götürdüğünü anlatan Kurum şöyle devam etti:

"Şu anda bulunduğumuz yer, Hz. Mevlana'nın, 'İsfahan'dan çıktım, çektim besmele! Hamdü senalar olsun geldim İsmil'e' dediği yerdir. Buradan aldığı şifalı suyu Mevlevihanelere götürdüğü noktadır. Bu açıdan bu özel şehre, bu şehrin vefalı, yiğit, güzel insanlarına hizmet etmek bizler için hem manevi hem de tarihi bir sorumluluktur. Bu tesis Konya'ya artı değer katacak. Hem Konya'ya hem Türkiye'ye hizmet edecek. Ankara'dan hızlı trene bindiğinizde 2 saat sonra hemen hemen bu tesise gelebileceksiniz. Hızlı trenden ring hatlarımızla buraya, tesisimize VIP seferlerimiz olacak. Ankara'dan hafta sonu vatandaşlarımız gelip, 1 gece kalıp termal tesisin her türlü imkanından faydalanabilecekler."

"Tatil alışkanlıkları da değişiyor"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde dünyanın değiştiğini ifade eden Kurum, hayatın ve tüm alışkanlıkların derin bir değişime uğradığını söyledi.

Murat Kurum turizm alışkanlıklarının da değiştiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bugün dünyanın hemen hemen her ülkesinde insanlar, aşırı kalabalıklardan, yoğun trafikten, gürültüden şikayetçiler ve yoğun programlı klasik turizmin yerine daha sakin, izole alanlarda hem sağlık turizmi hem spor yapabilecekleri hem yeşil alandan faydalanabilecekleri alternatif turizm seçeneklerine yöneliyorlar. Devletler, insanların değişen bu ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyorlar. Bu alternatif turizm seçenekleri arasında, özellikle doğayı ve sağlığı temelden ilgilendiren turizm yeni dönemde çok önemli bir konuma ulaşmış durumda. İşte Konya'mız da ülkemizin en zengin termal alanlarına sahip şehirlerinin başında geliyor. Ilgın'dan Köşkköy'e, Cihanbeyli'den İsmil'e, Demirkent'ten Beyşehir'e, Ereğli'den Hüyük ve Tuzlukçu'ya kadar çok zengin bir jeotermal ağımız var. Konya'nın üstü insanlığa nasıl tarihi, kültürel, manevi şifalar sunuyorsa, altı da termal kaynaklarıyla sıcak sularıyla insanlığa şifa sunuyor."

Konya'nın tarihi hamamlarıyla, kaplıcalarıyla zengin bir şehir olduğunu hatırlatan Kurum, belediyelerle kentin jeotermal kaynaklarının, termal turizmin durumunun, geleceğinin ve varsa sorunlarının çözümünün hemen gerçekleştirileceğini, ihtiyaç duyulan ne varsa yerine getirileceğini aktardı.

Kurum, Bakanlık olarak da Konya'nın bu konuda yapacağı tüm yatırımlara destek vereceklerini vurguladı.

"Konya'ya 3,5 milyon turist geliyor"

Konya'nın uygun coğrafi konumu, ulaşım imkanları ve zengin turistik varlıkları ile turizme elverişli olduğunu anlatan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konya'ya yıllık 3,5 milyon turist geliyor. Ancak Konya'mızda konaklama sayısı henüz istediğimiz seviyede değil. Bizim bu ziyaretçilerimizi şehrimizde daha uzun süreler misafir etmemiz, onların şehrimizde daha uzun süre konaklamalarını sağlamamız şart. Bunun yolunun ise Konya'mızın termal tesislerinin artırılmasından, kalitesinin güçlendirilmesinden geçtiğine yürekten inanıyorum. Özellikle termal tesislerde hasta ve ziyaretçiler için tüm imkanların bir arada sunuluyor olması konaklama ve geceleme sayısını da artıracaktır."

Kurum, İsmil'de yapılan Karatay Termal Köyü'nde 7 bloktan oluşan 112 daire bulunduğunu, her odaya termal su verildiğini kaydetti.

Termal tesislerde, spor tesisleri, kongre merkezleri, camiler, restoranlar, bay-bayan yüzme havuzları, geniş otoparklar, yürüyüş ve çocuk oyun alanları gibi temel sosyal imkanların tamamının bulunması gerektiğini belirten Kurum, tesislerin birer yaşam alanı ve yaşam kompleksi olması gerektiğini söyledi.

Bakan Kurum Karatay Tatil Köyü'nün, Mevlana Türbesi, Meke Gölü, Çatalhöyük, Boncuklu Höyük, İsmil lale tarlaları gibi tarihi, doğal ve kültürel alanlara çok yakın olduğuna dikkati çekti.

Kurum'a Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da eşlik etti.

İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun dualarının ardından açılış kurdelesi kesildi.