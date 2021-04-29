Son dakika! Bakan Kurum, kent merkezinde incelemelerde bulunarak esnaflarla sohbet etti - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kent merkezinde incelemelerde bulunması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un esna ile sohbet etmesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un çocuklara hediyeler vermesi BİTLİS - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bitlis'te, kent merkezinde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.