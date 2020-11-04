Son dakika! Bakan Kurum: "Kentsel dönüşüm, ülkemiz için terörle mücadele kadar önemlidir" - Son Dakika

Son dakika! Bakan Kurum: "Kentsel dönüşüm, ülkemiz için terörle mücadele kadar önemlidir"

04.11.2020 11:15

Son dakika haberlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un düzenlediği basın toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un düzenlediği basın toplantısı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. (2)

Kurum: "17 bina enkazında ve etrafında riskli görülen binalarda yerinde uygulamalar yapacağız. Yeni yapacağımız konutlar zemin artı 5'i geçmeyecek."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Riskli binalarımızın tespitlerini yaptıralım, riskli binalarda oturmayalım."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Kentsel dönüşüm, ülkemiz için terörle mücadele kadar önemlidir."

Son dakika! Bakan Kurum: Kentsel dönüşüm, ülkemiz için terörle mücadele kadar önemlidir
Son dakika! Bakan Kurum: Kentsel dönüşüm, ülkemiz için terörle mücadele kadar önemlidir
Son dakika! Bakan Kurum: Kentsel dönüşüm, ülkemiz için terörle mücadele kadar önemlidir
Son dakika! Bakan Kurum: Kentsel dönüşüm, ülkemiz için terörle mücadele kadar önemlidir

Murat Kurum, İzmir, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Bakan Kurum: 'Kentsel dönüşüm, ülkemiz için terörle mücadele kadar önemlidir' - Son Dakika


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