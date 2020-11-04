Son dakika! Bakan Kurum: "Kentsel dönüşüm, ülkemiz için terörle mücadele kadar önemlidir" - Son Dakika

Son dakika! Bakan Kurum: "Kentsel dönüşüm, ülkemiz için terörle mücadele kadar önemlidir"
04.11.2020 11:15
Son dakika haberlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un düzenlediği basın toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un düzenlediği basın toplantısı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. (2)
Kurum: "17 bina enkazında ve etrafında riskli görülen binalarda yerinde uygulamalar yapacağız. Yeni yapacağımız konutlar zemin artı 5'i geçmeyecek."
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Riskli binalarımızın tespitlerini yaptıralım, riskli binalarda oturmayalım."
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Kentsel dönüşüm, ülkemiz için terörle mücadele kadar önemlidir."
Son Dakika Trabzonspor, Abdullah Avcı'yla bugün görüşerek anlaşmayı resmileştirecek Güne yükselişle başlayan dolar 8,49'dan işlem görüyor Son Dakika! Trump: ABD yüksek mahkemesine gideceğiz, sayımın durmasını istiyoruz İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir bölge riskli alan ilan edildi 'Çelik Kafes' operasyonunda şüphelilerden biri bazada yakalandı Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı