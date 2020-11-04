Son dakika! Bakan Kurum: "Kentsel dönüşüm, ülkemiz için terörle mücadele kadar önemlidir" - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un düzenlediği basın toplantısı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. (2)

Kurum: "17 bina enkazında ve etrafında riskli görülen binalarda yerinde uygulamalar yapacağız. Yeni yapacağımız konutlar zemin artı 5'i geçmeyecek."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Riskli binalarımızın tespitlerini yaptıralım, riskli binalarda oturmayalım."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Kentsel dönüşüm, ülkemiz için terörle mücadele kadar önemlidir."