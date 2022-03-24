Son dakika... Bakan Kurum: Kentsel dönüşümle şehirlerimizi her afete dirençli hale getiriyoruz (3) - Son Dakika
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Son dakika... Bakan Kurum: Kentsel dönüşümle şehirlerimizi her afete dirençli hale getiriyoruz (3)

24.03.2022 17:35
Son dakika... Bakan Kurum: Kentsel dönüşümle şehirlerimizi her afete dirençli hale getiriyoruz (3)

Gelen son dakika haberlerine göre ESKİ ALMANYA BAŞBAKANI SCHRÖDER: DÜNYAYI İYİLEŞTİRMEK ZORUNDAYIZ Kartepe Zirvesi'ne konuk olan eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, gelecek yıllarda ekolojik gelişmelerin, dünyada değişimlere yol açacağını belirterek, "İnsanlığın 21'inci yüzyılda karşı karşıya kalacağı felaketlerin farkındayız.

ESKİ ALMANYA BAŞBAKANI SCHRÖDER: DÜNYAYI İYİLEŞTİRMEK ZORUNDAYIZ

Kartepe Zirvesi'ne konuk olan eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, gelecek yıllarda ekolojik gelişmelerin, dünyada değişimlere yol açacağını belirterek, "İnsanlığın 21'inci yüzyılda karşı karşıya kalacağı felaketlerin farkındayız. Nüfus artışının 2030'da 8 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor ve şehirleşme de aynı şekilde devam edecek. Dünya nüfusunun neredeyse yüzde 50'si şehirlerde yaşayacak. Küresel enerji tüketimi ise 2030 yılında günümüz seviyelerine kıyasla yüzde 50 oranında artış yaşayabilir. Peki 20 yıl sonra çocuklarımız ve torunlarımız büyükşehirlerin daha da büyüdüğü, çatışmaların daha da şiddetlendiği, kaynakların azaldığı bir dünyada mı hayatlarını sürdürecekler? Birlikte bu dünyayı iyileştirmek zorundayız. 'Geleceğimizi olumlu şekillendirmeliyiz' derken şunu söylemeye çalışıyorum; ekonomilerimiz ve nüfuslarımız elbette büyümeli ancak çevre dostu ve sürdürülebilir şekilde gerçekleşmesi gerekmektedir" diye konuştu.

Dünyada yaşayan herkesin iklim değişikliği konusunda sorumluluk sahibi olduğuna değinen Schröder, "Yaşadığımız 21'inci yüzyılda insanlık bu yüzyılın sorunlarına cevap ararken bunun yolu yeni bir düşünce yapısını benimsemekten geçmektedir. Hepimiz ortak sorumluluklarımızın bilincinde olmalıyız, gezegenimiz için ve bunlarda başarılı olursak işte ancak o zaman pozitif bir şekilde küreselleşme, şehirleşme ve iklim değişikliği sorunlarının üzerinden gelebiliriz" dedi.


Son dakika... Bakan Kurum: Kentsel dönüşümle şehirlerimizi her afete dirençli hale getiriyoruz (3)
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Gerhard Schröder, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Bakan Kurum: Kentsel dönüşümle şehirlerimizi her afete dirençli hale getiriyoruz (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Bakan Kurum: Kentsel dönüşümle şehirlerimizi her afete dirençli hale getiriyoruz (3) - Son Dakika
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