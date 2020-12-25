Son Dakika | Bakan Kurum, Kocaeli'de "Millet Bahçelerimiz Fidanlarıyla Buluşuyor" etkinliğine katıldı - Son Dakika

Son Dakika | Bakan Kurum, Kocaeli'de "Millet Bahçelerimiz Fidanlarıyla Buluşuyor" etkinliğine katıldı

25.12.2020 14:17
Son Dakika | Bakan Kurum, Kocaeli'de

Son dakika haberler... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tüm millet bahçelerinin 2023 yılına kadar tamamlanacağını belirterek, "Cumhuriyetimizin 100. yılında çok daha yeşil bir Türkiye'yi yavrularımıza armağan edeceğiz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tüm millet bahçelerinin 2023 yılına kadar tamamlanacağını belirterek, "Cumhuriyetimizin 100. yılında çok daha yeşil bir Türkiye'yi yavrularımıza armağan edeceğiz." dedi.

Bakan Kurum, Derince ilçesinde eski İsmetpaşa Stadyumu alanında yapımı devam eden Millet Bahçesi'nde "Millet Bahçelerimiz Fidanlarıyla Buluşuyor" etkinliğine katıldı.

Törende konuşan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesiyle başlatılan 81 ile 81 milyon metrekare millet bahçesi ve ekolojik koridor projelerinin hızla devam ettiğini belirterek, ekolojik koridorlar projesi kapsamında Ankara'dan Karadeniz'de Kızılırmak Deltası'na, Ege'de Foça'ya, Akdeniz'de Patara'ya ve Doğu Anadolu'da Van Gölü'ne kadar gidecek 4 ana ekolojik hat oluşturduklarını söyledi.

Millet bahçeleri projesine değinen Kurum, "İnşallah tüm millet bahçelerimizi 2023 yılına kadar tamamlayıp, Cumhuriyetimizin 100. yılında çok daha yeşil bir Türkiye'yi yavrularımıza armağan edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, Kocaeli'de de 2,5 milyon metrekare büyüklüğünde 9 millet bahçesi yaptıkları bilgisini paylaştı.

Derince Millet Bahçesi'nin 72 bin metrekarelik eski İsmetpaşa Stadyumu alanında projelendirdiğini aktaran Kurum, "Millet bahçemizi, sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan, İzmit Körfezi'nin en büyük gümrük kapısı olan Derince'nin merkezinde, stadın olduğu bu alanda yapıyoruz. Millet bahçemizde, bir taraftan işçi kardeşlerimiz öğle vakitlerinde burada dinlenecek, diğer taraftan Derince'nin yokuşlarından inen ailelerimiz bir araya gelerek keyifle vakit geçirecek. Bir yandan çocuklarımız göletin kıyısında, etkinlik alanlarında oynarken, arkadaşlarıyla birlikte bisikletlerini sürerken diğer yandan gençlerimiz spor alanlarında oyun oynayacak, çiçek kokularının, kuş seslerinin eşliğinde kitaplarını okuyacak." diye konuştu.

Vatandaşların en güzel anlarının, bayramlarının şahidinin bu bahçeler olacağına işaret eden Kurum, Hz. Muhammed'in ağaç dikme konusundaki "Kim bir ağaç diker. O ağaçtan insan, hayvan, kuş istifade ederse bu, o kimse için kıyamet gününe kadar sadaka olur." hadisine değinerek, "İşte bugün, insanların, kuşların, hayvanların faydalanacakları fidanları toprakla buluşturuyoruz." dedi.

Derince Millet Bahçesi'nin önümüzdeki yılın eylül ayında hizmete gireceğini açıklayan Kurum, bu millet bahçesinin benzer örneklerini Darıca ve Gebze Eskihisar millet bahçelerinde de yaptıklarını dile getirdi.

Millet bahçesi projeleri kapsamında Gebze Sultanorhan ve Çayırova mahallelerinde, Darıca'da, Gölcük'te, Dilovası'nda, İzmit'te ve Körfez'deki millet bahçelerinde de çalışmaların devam ettiğini aktaran Kurum, en kısa sürede bu millet bahçelerini de belediyelerle birlikte Kocaeli'nin hizmetine sunacaklarını ifade etti.

Bakan Kurum, Derince Millet Bahçesi ve diğer millet bahçesi projelerinin, Kocaelili tüm vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Derince-Körfez kentsel dönüşüm alanında 1300 konutun inşasına başlıyoruz"

Kurum, güçlü Türkiye'nin güçlü şehirlerinden biri olan Kocaeli'yi hayata geçirecekleri projelerle geleceğe daha güçlü bir şekilde taşıyacaklarını vurgulayarak, "Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm." dediklerini ve bu hedef doğrultusunda Kocaeli'de 9 riskli alanda ve 9 rezerv yapı alanında projelerini sürdürdüklerini anlattı.

Derincelilere bir müjde daha vermek istediğini belirten Kurum, "520 bin metrekare büyüklüğündeki Derince-Körfez kentsel dönüşüm alanında 1300 konutun inşasına başlıyoruz. Konutlarımız Körfez ilçesinde Barbaros ve Kabakoz mahalleleri ile Derince Deniz Mahallesi'ndeki riskli binaların dönüşümü için kullanılacak rezerv konutlar olacaktır. İnşallah, 2021 yılının ilk yarısında temellerini atacağımız projelerimiz hem bölgemize hem Derincemize hem de Körfezimize hizmet edecektir." ifadelerini kullandı.

Murat Kurum, gerçekleştirecekleri istişare toplantısından sonra özellikle kentsel dönüşüm konusunda Kocaeli'ye verecekleri yeni müjdeler ve başlatacakları yeni projeler olacağını söyledi.

Projelerle yeni müjdelerle Kocaeli'nin masmavi denizi, koyları, gölleri, akarsularıyla yeni yeşil alanları, millet bahçeleriyle sağlıklı ve güvenli konutlarıyla "Daha güzel, daha güçlü bir şehir" olacağını vurgulayan Bakan Kurum, projelerde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmasının ardından Bakan Kurum, Derince Millet Bahçesi alanında ilk fidanı toprakla buluşturarak suladı.

Programda, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve diğer ilgililer katıldı.

(Bitti)

Murat Kurum, Kocaeli, Türkiye, Bakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Bakan Kurum, Kocaeli'de 'Millet Bahçelerimiz Fidanlarıyla Buluşuyor' etkinliğine katıldı - Son Dakika


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