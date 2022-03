Son dakika... Bakan Kurum, Mamak'ta 548 konutun kura çekim töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de bugüne kadar 3 milyon konutun dönüşümünü yaptıklarını belirterek toplam yatırım bedeli 120 milyar lira olan 350 bin konutun dönüşüm çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi.

Kurum, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Mamak Dutluk Mahallesi Kentsel Dönüşüm Kura Çekim Töreni'ne katıldı.

Daha önce Mamak'ta kentsel dönüşüm olmadığı gerekçesiyle kendisine sitemde bulunan semt sakini Mehmet Parlak'a "6 ay içerisinde temelleri atma" sözü verdiğini ve bu süreden daha kısa bir zamanda temelin atıldığını anımsatan Kurum, bugünkü törenle de Dutluk Kentsel Dönüşüm Projesi'nin yapımı tamamlanan 7. etabındaki 548 yeni yuvanın kura çekilişlerini yaparak hak sahibi vatandaşlara teslim edeceklerini vurguladı.

Cemal Süreya'nın " Ankara'yı tek kelimeyle anlat deseler, beklemek derim. Bu şehirde insanlar hep beklerler. Devlete gönderdiği evrakın cevaplanmasını beklerler, suskun devletin konuşmasını beklerler. Ankara'daki insan, taşı çatlatacak bir sabırla hep bir şeyleri bekler ama nafile, bekledikleri yerden bir türlü ses gelmez." yazısını anımsatan Kurum, şu değerlendirmede bulundu:

"Ankara, artık 30 yıl öncesinin Ankara'sı değil. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, vatandaşımızın, hemşehrilerimizin sesi duyuluyor, dünyada eşi görülmemiş bir hızla projeler bitiyor, yatırımlar tamamlanıyor. Ankara artık bir 'bekleyenler' şehri değil eser üreten bir şehirdir, büyük Türkiye'nin güçlü başkenti, dünya başkentidir."

"3 milyon konutumuzun dönüşümünü yaptık"

Bakan Kurum, Ankara'da 25 ilçenin tamamında eser ürettiklerini, kentsel dönüşüm çalışmalarının yanı sıra ulaşım projelerinden alt yatırımlarına kadar birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini anlattı. "Şunu bir an bile aklımızdan çıkarmadık. Son bir asırda 80 bin canımızı depremlerde yitirdik. Milletimizin can sağlığını en mukaddesimiz bildik." diyen Kurum, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 2012'de Türkiye genelinde kentsel dönüşüm seferberliğinin başlatıldığını anımsattı.

Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar belki dünyada eşi benzeri olmayan bir dönüşüm yaptık. Tam 3 milyon konutumuzun dönüşümünü, milletimizle, sizlerle birlikte yaptık. Yerinde, gönüllü ve hızlı yapmaya gayret gösterdik ve bu çerçevede 12 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini, emniyet altına aldık. Sadece geçtiğimiz yıl 80 bin konutumuzun deprem dönüşümünü gerçekleştirdik. Şu an halihazırda sahada toplam yatırım bedeli 120 milyar lira olan 350 bin konutun dönüşüm çalışmalarını da hızlı bir şekilde yürütüyoruz. İnşallah 2035 yılına geldiğimizde Türkiye'de deprem riski olan bölgelerinde kentsel dönüşüme girmemiş tek bir binamız kalmayacak."

"Saraçoğlu Projesi'ni yıl sonuna kadar tamamlayacağız"

Ankara'da kentsel dönüşüm yapılmayan hiçbir ilçenin bulunmadığını, binlerce sağlıksız yapının dönüştürüldüğünü anlatan Kurum, Kızılcahamam'da yangında hasar gören Kasaplar Çarşısı, Altındağ Cinderesi'nde, Aktaş'ta, İtfaiye Çarşısı'nda yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin fotoğrafları katılımcılara gösterdi. Yıkılma tehlikesi yaşayan Çankaya'daki Açelya Apartmanı ve etrafındaki riskli binaların dönüşümüne ilişkin inşa çalışmalarının da hızla devam ettiğini bildiren Kurum, Sincan Saraycık'ta da yüzlerce yeni yuvanın inşasının tamamlandığını belirtti.

Kurum, Kızılay'daki Saraçoğlu Projesi'ni eski tarihi hüviyetine kavuşturmak amacıyla yürütülen çalışmalara yönelik de "Burada Türk mimarisinin ilk örnekleri olan 110 dönüm alanda gençlerimizin, kadınlarımızın, çocuklarımızın vakit geçireceği, 7 gün 24 saat orada huzurlu bir şekilde dinlenebileceği Saraçoğlu Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi'ni de bu yıl sonuna kadar tamamlayıp Ankaralı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız." bilgisini paylaştı.

"39 bin konut, 400 iş yerinin yapımını tamamladık"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Bugüne kadar da Altındağ, Mamak, Kuzey Ankara, Sincan ve Yenimahalle başta olmak üzere Başkentimizde 65 bin konutluk kentsel dönüşüm projesi başlattık. Bu kapsamda vatandaşlarımızla uzlaşarak yaklaşık 39 bin konut, 400 işyerinin yapımını tamamladık, vatandaşlarımıza teslim ettik." diye konuştu.

Mamak'taki kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında daha önceki etaplarda yaklaşık 3 bin konutun tamamlandığını anımsatan Kurum, Altıağaç, Karaağaç ve Hüseyingazi ile Anayurt ve Gülseren'de yaklaşık 1400 konutun yapımında da son aşamaya gelindiğini, en kısa zamanda hak sahiplerine teslim edeceklerini söyledi.

"Mamak'a toplam 4 bin 921 konut kazandıracağız"

Bakan Kurum, "Yeni Mamak Dönüşümü Projemiz kapsamında Mamak'ımıza toplamda 4 bin 921 konut kazandırmış olacağız." dedi.

Ankara'ya söz verilen 23 millet bahçesinden 7'sinin hizmete sunulduğuna dikkati çeken Kurum, Mamak'a da büyüklüğü yaklaşık 500 bin metrekare olan 3 millet bahçesi kazandırılacağına söz verdiklerini, bu kapsamda Üreğil Millet Bahçesi'nin ardından Altıağaç ve İmrahor millet bahçelerinde de çok yakında ilk fidanların dikileceğini aktardı.

Kurum, ayrıca Mamak Dutluk Mahallesi'nde gençlik merkezi ve cami inşaatların gelecek yıl bitirileceğini, İller Bankası eliyle yapımı devam eden Mutlu Ege Spor Kompleksi'nin de temmuz ayında hizmete sunulacağını kaydetti.

"Ekonomi tuzakları kuranların oyunlarını bozacağız"

Bakan Murat Kurum, 20 yılda atılan her adımdan önce milletle istişare yapıldığını, yapılan her türlü engelleme girişine rağmen girilen her yolu zaferle sonuçlandırdıklarını söyledi.

Zalime boyun eğmediklerini, milletle birlikte terörün belini kırdıklarını, darbecilerin heveslerini boğazlarına tıkadıklarını, siyasi çelmeleri boşa çıkardıklarını dile getiren Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece Türkiye değil bölgede barışı ve istikrarı hakim kılan bir lider olduğunu, Rusya- Ukrayna savaşıyla ilgili süreçte de bu durumun bir kez daha görüldüğünü ifade etti.

Kurum, "Bugün bu ülkeye ekonomi tuzakları kuranların, ülkesinin faydasına olan her şeye karşı duranların, bu millete tek bir vaadi bile olmayanların oyunlarını yine biz, sizlerle birlikte bozacağız." şeklinde konuştu.

"'Kaç aileyi ev sahibi yapacaksınız?' diye sorsanız cevap alamazsınız"

Muhalefetin eser ve hizmet merkezli tartışmalardan ısrarla kaçtığını çünkü eser üretme, proje yapma konusunda söyleyecek sözlerinin olmadığını vurgulayan Kurum, konuşmasında muhalefete çevre ve şehircilik alanındaki çalışmalara yönelik 6 soru yöneltti. Bakan Kurum, "Biz vatandaşlarımızla birlikte ülkemizin 81 ilinde 20 yıldır canla başla dönüşüm faaliyetleri yapıyoruz. Onlara 'Türkiye'yi depremlere karşı nasıl hazırlayacaksınız?' diye sorun, cevap alamazsınız. Bugüne kadar 3 milyon yeni yuva, 12 milyon kardeşimizi ev sahibi yapmışız. Bunun dünyada eşi benzeri yok. 'Siz bunun üzerine koyacak mısınız, kaç aileyi ev sahibi yapacaksınız?' diye sorsanız cevap alamazsınız." değerlendirmesinde bulundu.

Muhalefetin yeşil alan hedeflerinin neler olduğu, mülkiyet hakkı konusunda neler yapacağı gibi sorulara da cevap veremeyeceğini söyleyen Kurum, "Biz bu ülkede hem terörün belini kırmışız hem de yakıp yıktıkları onlarca şehri on binlerce konut ve işyeriyle yeniden imar etmişiz. Onlara soralım 'Teröre karşı projeniz nedir? Kürt kardeşlerimizin yaşadığı şehirlere dair hedefleriniz nelerdir?' Yine cevap alamazsınız." ifadesini kullandı.

"Ankara'mızı seçilir seçilmez ikbal peşine düşenlerin insafına terk etmeyeceğiz"

Şehirlerin altyapısına yönelik çalışmaları anımsatarak vatandaşlara sağlıklı, güvenli yaşam alanları sunduklarını vurgulayan Kurum, "Ülkemizi baştan sona karış karış gezdik, kanalizasyon, doğalgaz hatları, tüm altyapı projelerini inşa ettik. Şimdi, yoldan çevirip sorun bunlara; 'Sizin çevreye, iklim değişikliğine, altyapıya dair projeniz var mıdır, varsa nedir?' deyin, inanın verecek tek bir cevapları yok. Çünkü böyle bir gündemleri, dertleri, hayalleri yok." dedi.

Türkiye'de nerede bir afet olsa oraya koşarak vatandaşın, milletin yarasını sarmaya gayret ettiklerini belirten Kurum, muhalefetin ilerde bir afet yaşansa ne yapacağı sorularına da cevap veremeyeceğini aktardı.

Ankara'yı hak ettiği hizmetlere kavuşturmakta her zamankinden daha çok kararlı olduklarının altını çizen Kurum, şunları kaydetti:

"Açık ve net söylüyorum; Ankara'mızı kişisel kariyer peşinde koşanların; gözü projede, yatırımda değil tabelada, reklamda, algıda olanların; seçilir seçilmez ikbal peşine düşenlerin insafına terk etmeyeceğiz. İnşallah başta başkentimiz olmak üzere tüm şehirlerimizi; Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, aziz milletimizle, hep birlikte el ele, gönül gönle istikbale taşıyacağız."

Bakan Kurum, Dutluk Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesinin hayata geçmesinde emeği olanlara teşekkür ederek hak sahibi vatandaşların yeni yuvalarında sağlık, mutluluk, huzur içinde oturması temennisinde bulundu.

TOKİ Başkanı Bulut'un konuşmaları

TOKİ Başkanı Ömer Bulut da konuşmasında Ankara'da kentsel dönüşüm ve sosyal konut projelerine yönelik bilgi verdi. TOKİ tarafından inşa edilen, kura çekimi yapılacak 548 konutun hayırlı olması temennisinde bulunan Bulut, Ankara'da planlı, nitelikli, çevreyi ve kültürel dokuyu tahrip etmeyen önemli projeler geliştirildiğine dikkati çekti. Bulut, "TOKİ tarafından Ankara'da 89 bin konut projelendirilmiş olup bu konutların 82 bini tamamlandı, 7 bin 300 konutun da inşaatları devam etmektedir." bilgisini paylaşan Bulut, Mamak Millet Bahçesi'nin ihalesinin de 17 Mayıs'ta yapılacağını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank'ın da katıldığı törende AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan ile Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de birer konuşma yaptı.

"Bakanım verdiği sözü tuttu, bugünlere eriştik"

Konuşmaların ardından Bakan Kurum ve katılımcılar, 548 yeni konutun hak sahipleri için kura çekilişini gerçekleştirdi.

Çekiliş esnasında semt sakini Mehmet Parlak da bugün konutların teslim edilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Parlak, "Bakanım yıllar önce bana verdiği sözünde durdu, çok şükür bugünlere eriştik. Allah hayırlı uğurlu etsin." ifadesini kullandı.

Törende, ayrıca mahalle muhtarları da kısa birer konuşma yaptı.