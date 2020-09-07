Son dakika... Bakan Kurum: "Örnek atık yönetimimiz ile temiz ve sağlıklı bir gelecek inşa etmeye devam edeceğiz" - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Örnek atık yönetimimiz ile temiz ve sağlıklı bir gelecek inşa etmeye devam edeceğiz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden atık yönetimi konusunda yapılan reformları değerlendirdi. Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 'Sıfır Atık Projesi' sayesinde de plastik poşet kullanımının yüzde 80 oranında düştüğünü belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:

"Güçlü bir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve temiz bir doğa için atık yönetiminde yürürlüğe koyduğumuz yeni düzenlemeyle geri kazanım sektörümüzün yıllık ham madde ihtiyacının yarısını iç piyasadan karşılamasını zorunlu hale getirdik. Geri dönüşüm sektörümüzün ham madde ihtiyacını öz kaynaklarımızdan karşılamamızı sağlayacak son düzenlemeyle yüksek miktarda atık ithalatını önleyecek ve sektördeki binlerce çalışanımız için istihdam imkanı oluşturacağız. Atık yönetiminde bugüne kadar yaptığımız reformlar ile düzenli depolama hizmeti verilen nüfus yüzde 35'ten yüzde 87'ye çıktı. Sayıları 4 bini bulan geri dönüşüm tesisiyle geri kazanım oranı yüzde 13'lere çıktı. İstihdama sunulan katkıyla 35 milyar TL'yi aşan bir ekonomik hacim oluştu. Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerindeki 'SıfırAtık' Projemiz sayesinde; plastik kirliliğini önlemek için ücretlendirilen plastik poşet kullanımı yüzde 80 oranında düştü. İçecek ambalajlarına zorunlu depozito geldi. Kayıt dışılığı önlemek için GEKAP başlatıldı. Çevremizde oluşacak kirliliği en aza indirmek, atıkların yerli imkanlarla ekonomimize tekrar kazandırılması için 'SıfırAtık' vizyonumuz doğrultusunda her gün yeni adımlar atmaya, örnek atık yönetimimiz ile temiz ve sağlıklı bir gelecek inşa etmeye devam edeceğiz." - ANKARA