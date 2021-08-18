Bakan Kurum, selde zarar gören binaları yerinde inceledi

KASTAMONU - Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, selden zarar gören kamu kurum ve kuruluş binaları ile vatandaşların sahibi olduğu evleri yerinde inceledi.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde büyük yıkıma neden oldu. Yağış sonrası meydana gelen sel sebebiyle onlarca araç sürüklendi, onlarca iş yeri ve ev sular altında kaldı.

Sel sularının çekilmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel afetinin yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, beraberinde Vali Avni Çakır ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü ile birlikte selde zarar gören ve yaraların hızla sarılmaya başladığı alanlarda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Hasar gören binaları yerinde gören Bakan Kurum, selden zarar gören kamu kurum ve kuruluşlarının en kısa sürede hizmete açmak için tüm güçleriyle çalıştıklarını kaydetti.

Bakan Kurum, selin hasarlarını en kısa sürede sarmaya kararlı olduklarını söyledi.

Bu kapsamda Bakan Kurum, beraberinde heyet ile Bozkurt'un İlişi köyünü, İnebolu'nun Güneşli, Çaykıyı ve Özlüce köylerini, Küre ilçe merkezi ile Güllüce köyünü ve Şenpazar ilçelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.