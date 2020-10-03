Son dakika haber | Bakan Kurum: "Siirt'te Ulu Cami'nin etrafında kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirileceğiz" - Son Dakika

Son dakika haber | Bakan Kurum: "Siirt'te Ulu Cami'nin etrafında kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirileceğiz"

Son dakika haber: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulu Cami'nin etrafında önemli bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirileceğini belirterek, "Bakanlığımız TOKİ eliyle 250-300 arasında rezerv konut üretecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulu Cami'nin etrafında önemli bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirileceğini belirterek, "Bakanlığımız TOKİ eliyle 250-300 arasında rezerv konut üretecek. Projemizin inşasını inşallah 2021 yılı Mart ayına kadar yapmak istiyoruz. TOKİ eliyle bugüne kadar Siirt'e 535 milyon liralık yatırım yaptık" dedi.

Çeşitli incelemeler ve temaslarda bulunmak üzere Siirt'e gelen Bakan Kurum, Siirt Valiliğini ziyaret etti. Şeref defterini imzalayan Kurum, ardından makamında Vali Osman Hacıbektaşoğlu ile görüştü. Daha sonra Siirt Belediyesine geçen Bakan Kurum, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Milletvekili Osman Ören, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olgaç ve ilçe belediye başkanlarıyla İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Bakan Kurum, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Siirt'te bugüne kadar kentsel dönüşüme 12 milyon liralık destek sağladık, 490 riskli binanın 460'ının yıkımını gerçekleştirdik. Selçuklu mirasımız olan Ulu Cami'nin etrafında önemli bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 800 bağımsız birimin olduğu 40 bin metrekarelik alanda önemli bir kentsel dönüşüm projesi başlatıyoruz. Bakanlığımız TOKİ eliyle 250-300 arasında rezerv konut üretecek. Projemizin inşasını inşallah 2021 yılı Mart ayına kadar yapmak istiyoruz. TOKİ eliyle bugüne kadar Siirt'e 535 milyon liralık yatırım yaptık. Bin 286 sosyal konut inşa ettik ve vatandaşlarımıza teslim ettik. 147 de sosyal donatı ihtiyacını giderdik. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı proje doğrultusunda Türkiye'de 100 bin sosyal konut projemiz var. Siirtimize de 504 sosyal konut projesi gerçekleştiriyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar ihalesini gerçekleştirip 2022 yılına kadar konutlarımızın teslimini yapacağız" dedi.

"81 ilimizde 250 Millet Bahçesi'ni projelendirdik, bir kısmının açılışını gerçekleştirdik" diyen Kurum, "Siirt'te de İbrahim Hakkı Hazretleri'nin türbesi etrafına hem de şehir merkezinde 14 bin metrekarelik alana bir Millet Bahçesi projelendirdik. Finansmanı için belediyemize 5 milyon lira İller Bankasından hibe sağlıyoruz. Millet Bahçesi'ni inşallah yıl sonuna kadar ihale edeceğiz. Millet Bahçesi içerisinde bir de Millet Kıraathanesi yapacağız" diye konuştu.

Siirt'te bugüne kadar kentsel dönüşüme 12 milyon liralık destek sağladıklarını belirten Bakan Kurum, 490 riskli binanın 460'ının yıkımını gerçekleştirdiklerini söyledi. Bakan Kurum ve beraberindekiler daha sonra Ulu Cami ve çevresinde inceleme yaptı. Burada bir çay ocağı girişinde vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelen Kurum, yapılacak proje hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ardından Ülkü Mahallesi'ne geçen Kurum, inceleme yaparak, vatandaşlarla görüştü. Yeni Mahalle'de Millet Bahçesi yapılması planlanan alanda incelemelerde bulunan Bakan Kurum, projeyle ilgili yetkililerden bilgi aldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve burada yapılacak proje için alanda inceleme yapan Kurum, meydan genişletme çalışmalarında yeşil alana önem verilmesi talimatını verdi.

(İHA)

Son dakika haber | Bakan Kurum: Siirt'te Ulu Cami'nin etrafında kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirileceğiz
Son dakika haber | Bakan Kurum: Siirt'te Ulu Cami'nin etrafında kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirileceğiz
Son dakika haber | Bakan Kurum: Siirt'te Ulu Cami'nin etrafında kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirileceğiz
Son dakika haber | Bakan Kurum: Siirt'te Ulu Cami'nin etrafında kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirileceğiz
Son dakika haber | Bakan Kurum: Siirt'te Ulu Cami'nin etrafında kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirileceğiz
Son dakika haber | Bakan Kurum: Siirt'te Ulu Cami'nin etrafında kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirileceğiz
Son dakika haber | Bakan Kurum: Siirt'te Ulu Cami'nin etrafında kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirileceğiz
Son dakika haber | Bakan Kurum: Siirt'te Ulu Cami'nin etrafında kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirileceğiz

Kentsel Dönüşüm Projesi, konut, Bakan, Siirt, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 19:08 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber | Bakan Kurum: 'Siirt'te Ulu Cami'nin etrafında kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirileceğiz' - Son Dakika


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