Son dakika... Bakan Kurum, Sıla Angun'a bisiklet hediye etti - Son Dakika

Giresun Dereli'deki sel ve heyalan
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
Bakan Kurum'un Sıla Angun'a bisiklet hediye etmesi
Sıla Angun'un bisiklet kullanması GİRESUN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 22 Ağustos'ta meydana gelen selde büyük hasar oluşan Giresun'un Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, Sıla Angun'a bisiklet hediye etti.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 18:01 - Kaynak: AA
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