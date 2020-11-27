Son dakika: Bakan Murat Kurum: "Dereli ve Doğankent'teki afet konutlarını 2021 yılı Haziran ayı içinde sahiplerine teslim ediyor olacağız" - Son Dakika

Son dakika: Bakan Murat Kurum: "Dereli ve Doğankent'teki afet konutlarını 2021 yılı Haziran ayı içinde sahiplerine teslim ediyor olacağız"

27.11.2020 16:32

Son dakika gündem haberine göre Bakan Murat Kurum: "Dereli ve Doğankent'teki afet konutlarını 2021 yılı Haziran ayı içinde sahiplerine teslim ediyor olacağız" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, başta Dereli ve Doğankent ilçeleri olmak üzere 22 Ağustos'ta yaşanan sel afetinin ardından yapılan çalışmaları yerinde görmek...

Bakan Murat Kurum: "Dereli ve Doğankent'teki afet konutlarını 2021 yılı Haziran ayı içinde sahiplerine teslim ediyor olacağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, başta Dereli ve Doğankent ilçeleri olmak üzere 22 Ağustos'ta yaşanan sel afetinin ardından yapılan çalışmaları yerinde görmek için Giresun'a geldi

GİRESUN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'da 22 Ağustos'ta yaşanan sel afetinin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek "Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekliyle 2021 yılının Haziran ayı içinde tamamlayıp inşallah daha sağlam daha yaşanabilir daha güvenli Derelimizi, Doğankentimizi yine köy konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız" dedi.

Başta Dereli ve Doğankent ilçeleri olmak üzere 22 Ağustos'ta yaşanan sel afetinin ardından yapılan çalışmaları yerinde görmek için bugün öğle saatlerinde havayolu ile Giresun'a gelen Bakan Murat Kurum, ilk olarak Giresun Valiliği'ni ve Belediyesi'ni ziyaret etti. Ardından Giresun Kalesi'nde incelemelerde bulunan Bakan Murat Kurum, daha sonra helikopterle Dereli ilçesine geçti.

Burada yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve esnafları ziyaret ederek dertlerini dinleyen Bakan Murat Kurum, selde evi yıkılan bir ilçe sakininin parasını alamadığını söylemesi üzerine hemen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerini yanına çağırarak "Saat şuan 2. Vatandaşın parasını saat 5'e kadar ödüyorsunuz" talimatını verdi. Vatandaşa telefon numarasını veren Bakan Kurum, sorunun çözülmemesi halinde kendisini aramasını söyledi.

İlçedeki incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "22 Ağustos'ta meydana gelen sel sebebiyle bilhassa Dereli merkezde çok büyük hasar meydana gelmiş, vatandaşlarımızın hayatını kaybettiği yine yaralı bir çok vatandaşımız selden heyelandan etkilendiği bir afet yaşamıştık. Yine Yağlıdere'de, Doğankent'te, köylerimizde kaya düşmesi, heyelan sebebiyle de bir çok köy evimizde de hasarlar meydana gelmiştir. Hemen olay olur olmaz ilgili tüm bakanlıklarımızla birlikte Derelimize gelip 15 gün boyunca vatandaşımızla beraber olmak suretiyle Derelimizin, vatandaşımızın Doğankent'te, Yağlıdere'de Giresun'un tüm köylerinde mahalle mahalle gezmek suretiyle ne ihtiyaçları varsa giderecek çalışmaları hızlı bir şekilde yapma gayreti içerisine girdik. Hemen vatandaşımızın ilk andaki acil taleplerini karşılamak akabinde hasar tespit çalışmaları ve aynı zamanda da yeni yapılacak konutların çalışmalarını hep birlikte yürüttük. ve Cumhurbaşkanımız Dereli'ye, Giresun'a yapmış olduğu ziyarette yeni Dereli projemizi Giresunumuzla tüm Türkiye'mizle paylaşmışlardı. O günden bugüne yapmış olduğumuz çalışmalarda hem Dereli'de hem Doğankent'te hem merkezde hem de köylerinde toplamda 618 bağımsız bölümden oluşan ki 250 köy konutu yapıyoruz. Yine Dereli merkezde ticari ünitelerin olduğu, belediye binamızın olduğu içindeki sosyal alanların olduğu yine dere güzergahı üzerinde Akkaya Deresi güzergahı üzerinde reakson alanları, millet bahçesi düzenlemelerin olduğu diğerlerinin hepsini yaptık. Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekliyle 2021 yılının Haziran ayı içinde tamamlayıp inşallah daha sağlam daha yaşanabilir daha güvenli Derelimizi, Doğankentimizi yine köy konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız. Tüm alanlarda çalışmalarımız fiilen devam etmekte. Kalıcı imalatlara ilişkin ilgili tüm bakanlıklar süreçleri yürütüyor" diye konuştu.

İklim değişikliğinin etkilerinin artık şehirlere çok daha fazla zarar verdiğini ve bu doğrultuda ilk önce Karadeniz bölgesine ilişkin bir iklim değişikliği eylem planı hazırladıklarını hatırlatan Bakan Kurum, "İnşallah bu projemizde tüm Karadenizimize, tüm bölgemize örnek teşkil edecek. Dere taşkın kotunun üzerinde herhangi bir heyelan riski sel riski taşımayacak. Yine bu bölgedeki tüm alanlarda taşkın riski taşıyan binaların tespiti o binalara ilişkin taşınma süreçlerinin de ilgili valiliklerimizle, belediyelerimizle yürütüyoruz. Bu çerçevede Giresun, Bulancak'ta, Trabzon'da, Rize'de rezerv konutlar üretmek yine o rezerv konutlara dere güzergahı üzerinde kalan vatandaşlarımızın taşınma sürecinde eş zamanlı yürütüyoruz. Üç gün Elazığ'daydık. Elazığ'da başlatmış olduğumuz Elazığ tarihinin en büyük dönüşüm projesini de inşallah 2 bin 500 konutu şu an için tamamladı. Söz verdiğimiz gibi 8 bin konutu yıl sonunda, kalan konutları da önümüzdeki yılın ortalarına kadar bitirerek veriyoruz. İzmir'imizde eş zamanlı çalışmalarımız devam etmektedir. Nerede afet olsa nerede bir afet yaşansa devletimiz sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde tüm birimleriyle vatandaşımızın yaralarını sarmak için seferber olmuştur. İnşallah olmaya da devam edecektir. Tüm çalışmalarımız tüm emeklerimiz vatandaşlarımızın duasını almak ve onları daha sağlam daha güvenli daha yaşanabilir alanlarda oturtmak içindir" şeklinde konuştu.

Bakan Kurum, ardından helikopterle afetten en çok etkilenen bir diğer ilçe olan Doğankent'e hareket etti.

Son dakika: Bakan Murat Kurum: Dereli ve Doğankent'teki afet konutlarını 2021 yılı Haziran ayı içinde sahiplerine teslim ediyor olacağız
Son dakika: Bakan Murat Kurum: Dereli ve Doğankent'teki afet konutlarını 2021 yılı Haziran ayı içinde sahiplerine teslim ediyor olacağız
Son dakika: Bakan Murat Kurum: Dereli ve Doğankent'teki afet konutlarını 2021 yılı Haziran ayı içinde sahiplerine teslim ediyor olacağız
Son dakika: Bakan Murat Kurum: Dereli ve Doğankent'teki afet konutlarını 2021 yılı Haziran ayı içinde sahiplerine teslim ediyor olacağız

Murat Kurum, Doğankent, Dereli, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Bakan Murat Kurum: 'Dereli ve Doğankent'teki afet konutlarını 2021 yılı Haziran ayı içinde sahiplerine teslim ediyor olacağız' - Son Dakika


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