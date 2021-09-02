Son dakika: Bakan Muş, 7. Uluslararası İzmir İş Günleri'nde konuştu Açıklaması

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Avrupa Birliği (AB) tarafından açıklanan Yeşil Mutabakat Stratejisi'nin öncü ve kapsamlı bir belge olarak değerlendirildiğini belirterek, "Önümüzdeki dönemde yeşil politikaların artan şekilde uluslararası ticaret ve ekonomi politikalarının odağına yerleşeceğini çok net bir şekilde söyleyebiliriz." dedi.

Muş, "Ticaret ve Lojistik Ekseninde Döngüsel Ekonomi ve Yeşil Mutabakat" başlığı altında 90. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında düzenlenen 7. Uluslararası İzmir İş Günleri'nin çevrim içi gerçekleştirilen açılış programına katıldı.

İklim değişikliğinin yaygınlaştığı, yoğunlaştığı ve hızlandığına işaret eden Muş, yangın, kasırga, sel, kuraklık gibi felaketlerin özellikle son yıllarda artarak insanoğlunu daha çok tehdit eder hale geldiğini vurguladı.

Muş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve iklim değişikliğiyle mücadelenin dünyada sürdürülebilirliği ön plana çıkardığını ifade ederek, "Bu noktada, tüm dünya ekonomileri nezdinde sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomi kavramları öne çıkmakta, AB tarafından açıklanan Yeşil Mutabakat Stratejisi de öncü ve kapsamlı bir belge olarak değerlendirilmektedir. Bu sebepledir ki bu yılki temamızı Ticaret ve Lojistik Ekseninde Döngüsel Ekonomi ve Yeşil Mutabakat olarak belirlemiş bulunmaktayız." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin 11 Aralık 2019'da açıkladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı ile 2050'de iklim-nötr ilk kıta olma hedefini ortaya koyduğunun altını çizen Muş, "AB, bu hedefe ulaşmak için yeni bir büyüme stratejisi benimsemekte ve sanayiden finansmana, enerjiden ulaştırmaya uzanan bir dizi alanda politikalarını iklim değişikliği ekseninde yeniden şekillendirmektedir. Bu anlamda, Avrupa Yeşil Mutabakatı, Tek Pazar'ın tesisinden bu yana AB'nin en büyük değişimidir." diye konuştu.

Muş, AB'nin başta sınırda karbon düzenlemesi olmak üzere, tüm politika alanlarında yeşil, kaynak-etkin, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekonomiye geçiş için kararlı ve köklü değişiklikler yaptığına işaret ederek, yeşil dönüşüm hedeflerinin, uluslararası toplum nezdinde domino etkisi yarattığını ve küresel ticaretin tüm önde gelen aktörlerini benzer strateji ve hedefler açıklamaya teşvik ettiğini belirtti.

Çin, Güney Kore ve Japonya gibi büyük ekonomilerin karbon-nötr olma hedeflerini açıklarken, ABD'nin de Paris İklim Anlaşması'na tekrar katılma kararı aldığını anımsatan Muş, iklim değişikliği ile mücadelenin sadece ülkelerin ekonomi ve ticaret politikalarının değil, uluslararası şirketlerin de vizyonlarının önemli bir parçası haline geldiğini vurguladı. Muş, "Önümüzdeki dönemde yeşil politikaların artan şekilde uluslararası ticaret ve ekonomi politikalarının odağına yerleşeceğini çok net bir şekilde söyleyebiliriz." dedi.

Yeşil Mutabakat kapsamında ulaştırma ve lojistik

Muş, iklim değişikliği ile mücadele politikalarının odağında yer alan öncelikli alanlar arasında ulaşımın geldiğine işaret ederek, gerek uluslararası ticaretin yüksek hacmi gerekse de tüm dünyada artan hareketlilikle ulaştırma sektöründen kaynaklanan emisyonların küresel sera gazı salınımı içerisindeki payının giderek arttığını söyledi.

Avrupa Yeşil Mutabakatı ile Avrupa sera gazı salınımlarının dörtte birini oluşturan ulaştırma sektöründe 2050 yılı itibarıyla yüzde 90 emisyon azaltımı hedeflendiğinin altını çizen Muş, bu hedef doğrultusunda kara yolu taşımacılığının, demir yolu ve su yolları gibi daha sürdürülebilir ve çevre dostu ulaşım biçimlerine kaydırılmasının gündemde olduğunu vurguladı.

Muş, gelecek dönemde, ulaştırma ve lojistik sektörlerinin küresel koşullar uyarınca yapısal ve kökten bir dönüşüme gerek duyacağına dikkati çekerek, "En önemli ihracat pazarımız olan AB'ye fiziki yakınlığımızın yanı sıra, ulaştırma ve lojistik sektörümüzün dinamizmini de göz önüne aldığımızda, tüm bu gelişmelerin ülkemiz için sadece bir tehdit anlamına gelmediği, aynı zamanda düşük karbonlu bir ekonomiye geçiş için önemli fırsatları da içerdiği aşikardır." ifadesini kullandı.

Avrupa Yeşil Mutabakatı ekseninde, yeşil dönüşümün dayanak noktalarından birisi olarak döngüsel ekonomi kavramının ortaya çıktığını belirten Muş, "Günümüzde ürünlerin üretimi, kullanılması ve atılması süreçlerini kapsayan doğrusal ekonomi modeline dayanan üretim-tüketim yapısının, yerini giderek döngüsel ekonomi modeline bıraktığını görüyoruz. Böylece dünyada, atığın geri dönüştürülerek yeniden değerlendirildiği, kaynak verimliliğinin temin edildiği ve ham madde maliyetinin azaltıldığı, sürdürülebilir ve yenilikçilik temelli bir sistem tesis ediliyor. Bu yaklaşım ile bir yandan malzeme ve kaynakların kullanımları sonrasında ürün döngüsüne geri kazandırılması yoluyla ürünün değeri korunmakta, diğer yandan atık miktarı asgari seviyede tutulmaktadır." diye konuştu.

Muş, küresel ekonominin tüm önde gelen oyuncularının bu yeni makroekonomik modele geçişe yönelik somut adımlar attığı bu dönemde, AB'deki gelişmelerin takibinin ayrı bir önem taşıdığının altını çizerek, "AB tarafından hayata geçirilecek politika değişikliklerinin enerji ve ulaştırma sektörleriyle, hazır giyim ve konfeksiyon, tekstil ve ham maddeleri, deri ve deri mamulleri, halı, gemi ve yat, savunma ve havacılık sanayi, hizmetler gibi kaynak-yoğun sektörlerde faaliyet gösteren ekonomik aktörlerimiz üzerinde önemli dönüştürücü yansımaları olması kaçınılmaz görünüyor." dedi.

Yeşil dönüşümün küresel gündemin merkezine yerleştiği böyle bir ortamda, başta AB olmak üzere, dünyadaki eğilimleri doğru okuyarak, uyum sağlamak amacıyla gecikmeden çalışmalar başlattıklarına işaret eden Muş, şunları kaydetti:

"Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın açıklanmasının hemen ardından, AB tarafından atılacak adımların uluslararası ticarette ve AB'ye ihracatımızda oyunun kurallarını değiştirecek yapıda olduğunu öngörerek, ülkemizde atılabilecek adımları tespit etmek amacıyla, Bakanlığımız eş güdümünde ilgili tüm kurumların katılımıyla, bakan yardımcıları düzeyinde bir çalışma grubu kurduk. Çalışma grubumuz, gerek üst düzey gerek teknik düzeyde, özel sektör ile istişare halinde halihazırda çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çerçevede, çalışma grubumuzun ilk çıktısı olarak Yeşil Mutabakat Eylem Planı'na ilişkin 2021/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 16 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu genelge ile bundan sonra Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki gelişmelerin takibine ve eylem planımızın hayata geçirilmesine ilişkin çalışmalarımızı çok daha etkin ve sistemli bir şekilde yürüteceğimize inanıyorum."