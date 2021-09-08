Son dakika! Bakan Muş, AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Varhelyi ile görüştü Açıklaması - Son Dakika

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin yıl sonunda 170 milyar dolara ulaşıp rekor kıracağını belirterek, "Bu başarı hikayesine karşın ikili ticari ve ekonomik ilişkiler, ortaklık anlaşmasıyla ortaya konan vizyonu ve gerçek potansiyeli yansıtmıyor." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Muş, AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ile Bakanlıkta bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile AB arasındaki pozitif gündem kapsamında başta Gümrük Birliği'nin güncellenmesi olmak üzere ekonomik ve ticari ilişkilere ilişkin konular ele alındı.

Muş, görüşmede, Gümrük Birliği sayesinde Türkiye ile AB arasında özel bir ekonomik ve ticari ilişki oluştuğuna işaret ederek, "Türkiye, AB'nin 6'ncı büyük ticaret ortağıdır. Türkiye'nin de en çok ihracat yaptığı ortağı AB'dir. Yıl sonunda 170 milyar dolar ticaret hacmine ulaşılarak, Türkiye ile AB'nin ikili ticaret tarihinde bir rekor kırılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bu başarı hikayesine karşın ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin, ortaklık anlaşmasıyla ortaya konulan vizyonu ve gerçek potansiyeli yansıtmadığını vurgulayan Muş, Gümrük Birliği'ndeki yapısal sorunların çözülebilmesi ve tercihli ekonomik ve ticari ilişkilerin yeni alanlara genişletilebilmesi için Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi sürecinin yaratacağı karşılıklı faydaya dikkati çekti. Muş, bu hususta ekim ayında gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesi'nden olumlu bir ilerleme mesajı çıkmasına yönelik beklentiyi aktardı.

"İkili ticarete yeni engeller getirilmemeli"

İkili ticarette yeni engeller getirilmemesinin önemine de değinen Muş, AB'nin çelik ürünleri ithalatına uygulanan korunma önlemleri kapsamında, Türkiye lehine adımlar atılmasını beklediklerini belirtti.

Bakan Muş, görüşmede, Türkiye'nin yeşil dönüşümü desteklemek ve Avrupa Yeşil Mutabakatı ile uyumlu politikaları hayata geçirmek amacıyla uygulamaya koyduğu eylem planına ilişkin bilgi vererek, başta sınırda karbon düzenlemesi olmak üzere AB ile yoğun iş birliği kurulmasının Gümrük Birliği'nin düzgün işleyişinin yanı sıra AB'ye entegre değer zincirlerinin rekabetçiliği bakımından önemli olduğunu kaydetti.

AB'nin aday ülke olan Türkiye'nin yeşil dönüşümüne mali katkı sağlamasının kritik öneme sahip olduğunun altını çizen Muş, bu açıdan AB'nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'ndan (IPA) ülkenin etkin şekilde yararlandırılmasının önem taşıdığını bildirdi.

Görüşmede, AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Varhelyi de Türkiye ile AB arasındaki mevcut pozitif gündem kapsamında ekonomi ve ticaretin öncelikli iş birliği alanlarından birini teşkil ettiğini aktararak, AB'nin, Türkiye'nin yeşil dönüşümü konusunda yakın bir iş birliği tesis etmeye hazır olduğunu vurguladı. Varhelyi, IPA fonlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında ekonomileri desteklemek ve daha yakın ekonomik entegrasyon sağlamak amacıyla kullanılmasında yarar gördüğünü ifade etti.